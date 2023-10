buten un binnen "Bremen bleibt meine Heimat": Werder-Leihgabe Dinkci startet durch Stand: 10.10.2023 18:15 Uhr

Trotz grandiosen Debüts blieb Eren Dinkci bei Werder der Durchbruch verwehrt. In Heidenheim sorgt der 21-Jährige nun für Furore – auch dank des nötigen Vertrauens.

Von Ariane Wirth und Helge Hommers

Eren Dinkci hat es geschafft. In Heidenheim hat der 21-Jährige innerhalb von nur drei Monaten erreicht, was ihm bei Werder so lange verwehrt geblieben ist: der Durchbruch als Bundesliga-Stammspieler. Doch obwohl es in der Fremde so gut läuft für die grün-weiße Leihgabe, ist er oft in Gedanken nahe der Weser. "Meine Heimat bleibt trotzdem Bremen", sagt Dinkci im Gespräch mit dem SWR.

Das wird sich nie ändern, ich bin da geboren und aufgewachsen.

(Werder-Leihgabe Eren Dinki im SWR)

Gegen das Heimweh hilft ihm die Familie. "Meine Eltern kommen fast zu jedem Heimspiel", so Dincki. Auch mit seiner Freundin steht er trotz 700 Kilometer Distanz täglich in Kontakt – und zwar per Facetime. "Sonst gibt es Stress", erzählt der Flügel-Flitzer.

Bei Werder reichte es für Dinkci nur zu Joker-Einsätzen

Unter Heidenheim-Trainer Frank Schmidt (links) läuft es für Werder-Leihgabe Eren Dinkci.

Bei Werder sorgte Dinkci wenige Tage nach seinem 19. Geburtstag für Furore, als er in seinem ersten Bundesliga-Spiel kurz nach seiner Einwechslung den 1:0-Siegtreffer gegen Mainz 05 erzielte. Nach seinem grandiosen Debüt war das Eigengewächs in aller Munde. Doch zu mehr als Joker-Einsätzen und gelegentlichen Startelf-Nominierungen reichte es bei Werder nicht. Weder in der 2. Liga geschweige denn im Oberhaus.

Im Sommer suchte er dann sein Glück bei Bundesliga-Neuling Heidenheim. Unter Frank Schmidt fühlt er sich wohl. Denn der Kult-Trainer, der mit mehr als 16 Heidenheim-Jahren der dienstälteste deutsche Profi-Coach ist, schenkt seinem Schützling das nötige Vertrauen.

Das ist der Knopf, der bei mir gedrückt werden muss, damit ich meinen Spaß am Fußball habe.

(Werder-Leihgabe Eren Dinki im SWR)

Werder freut sich über Dinkcis starke Leistungen

Als rechter Angreifer kommt Dinkci nach nur sieben Spieltagen schon auf vier Saisontore. Zwei Treffer erzielte er gegen die Top-Teams aus Dortmund und Leverkusen, gegen Werder gelang ihm sogar ein Doppelpack. Der erste in seiner noch jungen Karriere und das ausgerechnet gegen seine große Liebe, zu der er nach der Saison zurückkehrt. "Es war das schönste Wochenende, dass ich in Heidenheim hatte. Meine ganze Familie war da", sagt Dinkci.

Ich hätte mir lieber ein anderes Spiel ausgesucht, aber das sind einfach Geschichten, die der Fußball schreibt.

(Werder-Leihgabe Eren Dinki im SWR)

Auch an der Weser registriert man seine guten Leistungen mit Wohlwollen. "Wir freuen uns, was er für eine tolle Performance abliefert", sagte Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz. Keine Frage: Die Karriere von Eren Dinkci hat richtig Fahrt aufgenommen.

