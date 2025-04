buten un binnen "Andere haben mehr Druck": Werder erlaubt sich wieder Europa-Träume Stand: 13.04.2025 20:50 Uhr

Der Klassenerhalt ist mit dem 2:1-Sieg gegen Stuttgart geschafft, die Chance auf Europa plötzlich wieder real. Dass es kein Muss für Werder ist, könnte ein Vorteil sein.

Von Petra Philippsen

Fußball wird – wenig überraschend – meist mit den Füßen gespielt. Doch am Sonntagnachmittag war im Stuttgarter Stadion wieder einer dieser Tage, an denen man meinen konnte, Fußball wäre ein Kartenspiel.

Denn nach dem Abpfiff und Werders 2:1-Sieg gab es nichts, das mehr diskutiert wurde, als die beiden Gelben Karten für Nick Woltemade, die zum Platzverweis des früheren Bremers geführt hatten. Gelb oder nicht Gelb, das war die große Frage, an der sich die Grün-Weißen – auch wenig überraschend – gar nicht so intensiv beteiligen wollten.

Zurück im Rennen um Europa

"Der Platzverweis hat uns in die Karten gespielt", meinte Leonardo Bittencourt und Trainer Ole Werner freute sich, dass sein Team "Spielglück durch die Gelb-Rote Karte" hatte, und sie beide hatten recht. Eine halbe Stunde in Überzahl reichte Stürmer Oliver Burke schließlich, um den Ball in der Nachspielzeit ein zweites Mal ins Stuttgarter Tor zu drücken und der Werder-Held des Tages zu werden.

Und während sich die Stuttgarter danach weiter frustriert ihrem Kartenspiel widmeten und sich für einen Einspruch entschieden, öffneten sich Werder dagegen ganz andere Gedankenspiele: das Rennen um Europa. Auf einmal liegen die Bremer fünf Spieltage vor Saisonschluss nur noch drei Punkte hinter dem sechsten Platz.

"Drittes Jahr in Folge nichts mit dem Abstieg zu tun"

Doch Ole Werner, pragmatisch und erdverwachsen, wie der Norddeutsche eben leibt und lebt, wollte zunächst natürlich auf die grundlegenden Errungenschaften seiner Mannschaft an diesem Nachmittag hinweisen.

Es ist auch wichtig, festzuhalten, dass wir das dritte Jahr in Folge mit dem Abstieg nichts zu tun hatten und heute den Klassenerhalt perfekt gemacht haben. Das ist für mich nach wie vor eine Erwähnung wert, wenn man die finanziellen Möglichkeiten des Vereins kennt.

(Werder-Trainer Ole Werner in der ARD)

Klasse gehalten, Abstiegsängste vermieden – das Bremer Minimalziel wurde mit dem Sieg in Stuttgart erfüllt. "Es gibt jetzt noch einige Punkte zu holen, wir haben 42", fügte Werner hinzu: "Das ist die Marke des letzten Jahres und es ist gut, dass wir sie so früh erreicht haben."

"Mittelfristig wieder nach Europa"

Was der Werder-Coach wohl damit meint: Was jetzt noch kommt, ist Bonus. Die Bremer können geradezu entspannt in die letzten Spiele gehen, den Druck haben andere. "Da oben in der Tabelle gibt es ein paar Vereine, die mehr Druck haben nach Europa zu kommen als wir", betonte Werner.

Denn Werders Ziel war und ist, wie Sportchef Clemens Fritz bei Bremen Eins klarstellte, "mittelfristig wieder nach Europa zu kommen". Über die Auslegung des Wortes "mittelfristig" lässt sich streiten, den Bremer Fans wäre es natürlich so schnell wie möglich am liebsten. Und trotz der lange so holprigen Rückrunde, ist auch dank der tatkräftigen Mithilfe der Konkurrenz noch alles möglich für Werder.

"Andere Mannschaften müssen – und wir können"

Ob es ein Vorteil für die Grün-Weißen ist, dass sie aus der Position des Jägers agieren, muss sich zeigen. Schlimmstenfalls ist ganz ohne Druck bei Werder doch die Luft raus. Bestenfalls blühen sie auf mit der sicheren Gewissheit, dass sie nichts zu verlieren haben. Geplant oder nicht, zu früh oder nicht – falls sich der Weg nach Europa jetzt bereits öffnet, wird Werder sicher keine Kehrtwende machen.

Wir werden sehen, wofür es am Ende reicht. Deshalb gehen wir den Schlussspurt mit Vorfreude und Selbstvertrauen an. Andere Mannschaften müssen – und wir können.

(Werder-Trainer Ole Werner in der ARD)

