Deutsches Team will Titel verteidigen Das Wichtigste zur Tanz-WM in Hongkong

Wer macht Bremens Grün-Gold-Club den 13. WM-Titel der Lateinformationen streitig? Wann startet der Livestream? Wir bringen Sie schon mal in Tanz-Stimmung.

Von Petra Philippsen

Der Countdown läuft, das Kribbeln hat begonnen – am Montag ab 7 Uhr deutscher Zeit beginnt die WM der Lateinformationen mit der Viertelfinalrunde. Zwölf Teams kämpfen in Hongkong um die Tanz-Krone und der Bremer Grün-Gold-Club will mit der neuen Choreografie "Freedom und Peace" seinen WM-Titel verteidigen.

Welche Formationen tanzen mit? Wann startet der Livestream? Wie sind die Regeln der Tanz-WM? Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Start wissen müssen:

1. Wie läuft die Tanz-WM ab?

Dieses Mal ist alles ein klein wenig anders. Nicht Bremen, Braunschweig oder Wien ist der Austragungsort, sondern Hongkong. Und da in der "Queen Elizabeth Stadium Arena" über mehrere Tage hinweg Tanzwettbewerbe ausgetragen werden, findet die WM der Lateinformationen ungewöhnlicherweise an einem Montag statt. Zudem ist sie durch die siebenstündige Zeitverschiebung in Deutschland keine Abendveranstaltung, sondern der neue Weltmeister wird sogar schon vor der traditionellen Kaffee-und-Kuchen-Zeit gekürt.

Zwölf Formationen treten am Montag in drei Runden an. Was sonst als Vorrunde, Zwischenrunde und Finale getanzt wird, bezeichen die Veranstalter in Hongkong nun als Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der Modus ist jedoch der gleiche. Mit einer einer Ausnahme: Im Viertelfinale soll keine der zwölf Mannschaften ausscheiden. Normalerweise würden zwei bis vier Teams danach eleminiert, je nachdem, wie viele angetreten sind. Im vergangenen Jahr traten 14 an und vier schieden nach der Vorrunde aus. Dieses Mal sollen zwölf Formationen im Viertelfinale, zwölf im Halbfinale und sechs im Finale tanzen.

2. Mit uns exklusiv aufs Parkett: So sind Sie bei der Tanz-WM live dabei

Auf butenunbinnen.de verpassen Sie nichts – wir zeigen das Halbfinale und Finale exklusiv! Am Montag ab 10 Uhr beginnt der Halbfinal-Livestream, begleitet von unseren Kommentatoren Thomas Postera und Yannick Lowin.

Ab 13 Uhr geht es dann auf butenunbinnen.de mit dem Final-Livestream weiter – verfolgen Sie exklusiv mit, ob der Bremer Grün-Gold-Club seinen WM-Titel verteidigen kann.

Wir halten Sie Online mit allen Infos rund um die Weltmeisterschaft auf dem Laufenden – natürlich gibt es im Anschluss auch wieder die Final-Choreografien der Top-Formationen in voller Länge bei uns zu sehen. Zudem zeigt der Sportblitz um 18:06 Uhr die Highlights der WM, wie auch buten un binnen weitere Höhepunkte und Reaktionen um 19:30 Uhr im Radio Bremen Fernsehen.

3. Buchholz statt Bremerhaven

Die TSG Bremerhaven hatte die Flugtickets und Hotelzimmer in Hongkong schon gebucht. Dann kam es anders. Das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes gab der Klage von Blau-Weiss Buchholz Recht, dass das WM-Ticket erst bei der Deutschen Meisterschaft vergeben würde. Und dort ertanzten sich die Buchholzer den zweiten Platz vor Bremerhaven und damit die WM-Teilnahme neben dem Grün-Gold-Club.

Mit der Choreografie "Made to love" hoffen die Buchholzer, als WM-Debütant dennoch ins Finale von Hongkong zu tanzen. Bei den vielen Unbekannten im Teilnehmerfeld sind die Chancen nicht leicht einzuschätzen, aber das Ziel der Norddeutschen ist nicht vermesen. Das Team von Trainerin Franziska Becker hat sich in den vergangenen vier Wochen seit der DM intensiv vorbereitet und kann den Start kaum erwarten: "Das Kribbeln und die Vorfreude sind da – das ist für uns alle die erste Weltmeisterschaft und dann noch in Hongkong, das ist etwas ganz Besonderes. Das erlebt man vielleicht nicht noch einmal", sagte Abteilungsleiter Olaf Steffen bei buten un binnen.

Folgende Lateinformationen treten bei der WM an: # Team Land 1 Grün-Gold-Club Bremen Deutschland 2 Blau-Weiss Buchholz Deutschland 3 HSV Zwölfaxing Österreich 4 Union Perchtoldsdorf Österreich 5 eDance Kaosiung Taiwan 6 Best in Nantou Taiwan 7 Gála Dance Club Ungarn 8 Star Dance Mongolei 9 Moon Dance Mongolei 10 Double V Niederlande 11 Adagio Ukraine 12 DanceHYpe Hongkong

4. Grün-Gold hat WM-Titel Nummer 13 im Visier

Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft hatte die Bremer Lateinformation die Feuertaufe der neuen Choreografie "Freedom and Peace" mit Bravour bestanden. Nun muss sich zeigen, wie sie im internationalen Vergleich standhält. Das Team von Trainer Roberto Albanese geht als Titelverteidiger und Favorit ins Rennen. Dennoch lief es in Hongkong bisher noch nicht optimal mit der Vorbereitung.

Da die Parkettplatten in der Wettkampfhalle eine kleinere Größe haben, muss die Bremer Formation innerhalb von zwei Tagen die vertrauten Laufwege komplett neu einüben. Die Automatismen, das blind Vertraute, ist erstmal weg. Eine böse Überraschung für den Weltmeister, der als Favorit ohnehin genug unter Druck steht. Die Formation wird am Montag zeigen müssen, ob sie einmal mehr an Schwierigkeiten wachsen können.

5. 3.0-Wertungssystem statt Klapptafeln

Kleine Regelkunde: Eine Formations-Choreografie dauert sechs Minuten, es werden jedoch nur drei bis maximal viereinhalb Minuten gewertet. Der sogenannte Einmarsch und Ausmarsch zählen nur zum Gesamteindruck dazu. Gezeigt werden müssen aber auf jeden Fall alle fünf Lateintänze (Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble und Jive) in der Choreografie.

Jede dieser vier Dreiergruppen ist für jeweils eine der vier Wertungskategorien zuständig. Bei der WM wird im WDSF 3.0-System gewertet, bei dem zwölf Wertungsrichter in vier Gruppen aufteilt werden. Jede dieser vier Dreiergruppen ist für jeweils eine der vier Wertungskategorien zuständig: Technische Qualität, Bewegung zur Musik, Teamharmonie und Choreografie. Das 3.0-System ist für die Zuschauer transparenter, bis zu maximal zehn Punkten (Outstanding) können pro Kategorie vergeben werden. Für einen perfekten Auftritt würde man also mit insgesamt 40 Punkten belohnt.

