buten un binnen 5:1-Sieg im ruppigen Topduell: Pinguins schubsen Berlin von der Spitze Stand: 07.01.2024 16:39 Uhr

Der Bremerhavener Eishockey-Klub hat dem Spitzenreiter Eisbären Berlin eine deftige Klatsche verpasst und nach einer hitzigen Partie die Tabellenführung übernommen.

Von Petra Philippsen

Dass es an diesem 36. von 52 DEL-Spieltagen für beide Eishockey-Teams um sehr viel ging, war von Beginn an nicht zu übersehen. Denn die Fischtown Pinguins und die Eisbären Berlin kämpften in der Eisarena Bremerhaven um die Tabellenführung – und dabei ging es richtig zur Sache.

Immer wieder gerieten in diesem hitzigen Topduell Spieler mit diversen, rustikalen Handgreiflichkeiten aneinander. Die Schiedsrichter mühten sich, das ruppige Rudelgerangel zügig auseinander zu bringen. Ende des 2. Drittels lieferten sich der Bremerhavener Christian Wejse und der Berliner Patrice Comier dann sogar einen amtlichen Faustkampf auf dem Eis. Beide kassierten dafür eine fünfminütige Strafe und Wejse musste sein zerrissenes Trikot für das Schlussdrittel mit einem fremden ersetzen.

Pinguins legen im Schlussdrittel nach

Fünf Mal durften die Fischtown Pinguins gegen die Eisbären Berlin jubeln.

Dass die Nerven nach 40 Minuten so blank lagen, hatte vermutlich mit dem 1:3-Anschlusstreffer zu tun, der den Berlinern kurz zuvor durch Tobias Eder gelungen war. Kam der Tabellenführer nochmal heran? Er tat es nicht.

Dabei begann das Schlussdrittel mit hoher, aber zunächst sportlicher Aggressivität beider Teams, Berlin drängte zum Tor. Doch es waren erneut die Pinguins, die die Treffer erzielten: Felix Scheel besorgte das 4:1 (48. Minute) und Ross Mauermann den umjubelten Schuss zum 5:1 in der 55. Minute. Die Berliner schraubten ihre Strafminuten in der Schlussphase nochmal auf insgesamt 21 Minuten hoch. Die Bremerhavener brauchten sich auf ihre 17 Strafminuten aber wohl auch nichts einzubilden. Dennoch hatten sie in dieser ruppigen Partie die Nerven behalten und ihre Chancen genutzt – das wurde mit der Rückkehr an die Tabellenspitze belohnt.

Das war ein echter Kampf und wir haben die Tore gemacht.

(Pinguins-Profi Christian Wejse bei Magenta-TV)

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Sport kompakt, 7. Januar 2024, 16:28 Uhr