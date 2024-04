NDR-Sport Zwei Platzverweise und zwei Tore: Werder Bremen punktet in Frankfurt Stand: 05.04.2024 22:29 Uhr

Werder Bremen hat am Freitagabend seine Niederlagenserie in der Bundesliga beendet. In einer am Ende hitzigen Partie mit zwei Roten Karten kamen die Norddeutschen bei Eintracht Frankfurt zu einem 1:1 (0:0).

Von Florian Neuhauss

Neun Minuten Nachspielzeit gab es beim Stand von 1:1 noch. Doch einen Sieger hatte die Partie nicht verdient. Dafür hatten beide Mannschaften zu viel investiert. Der Zähler ist für Werder vor allem einer für die Moral. Drei der vier Niederlagen hatten sie mit einem Treffer Unterschied kassiert. Um noch mal in den Kampf um das internationale Geschäft einzugreifen, ist der Zähler allerdings wohl zu wenig. Dabei wäre bei phasenweise starken Frankfurtern sogar ein Sieg drin gewesen.

Torhüter Zetterer und Trapp nicht zu bezwingen

Auch wenn die erste Hälfte torlos blieb, hatten beide Teams eine engagierte Leistung gezeigt. Es gab Chancen auf beiden Seiten, mitunter ging es wild hin und her. Die beste Chance der Anfangsphase hatte die Eintracht. Bei Omar Marmoushs Schuss sah Keeper Michael Zetterer nicht gut aus, ging dem Abpraller aber beherzt hinterher und klärte gerade noch vor dem einschussbereiten Ansgar Knauff (18.). Sieben Minuten später musste Kevin Trapp auf der anderen Seite in höchster Not retten: Jens Stage scheiterte am Nationalkeeper.

Die Oberhand behielten die Torhüter auch kurz vor der Pause. Erst parierte Zetterer stark gegen Marmoush (42.). In der Nachspielzeit war dann Trapp beim Kopfball von Amos Pieper nach einem Freistoß zur Stelle.

Veljkovic ist hellwach und trifft zum 1:0

Die Frankfurter starteten mit viel Druck in die zweite Hälfte. Aber Werder überstand die Phase mit Glück - auch weil Eintrachts Abwehrchef Robin Koch eine große Kopfballchance nicht zu verwerten wusste (49.). Auch Mario Götze köpfte aus bester Lage drüber (59.).

Besser machten es die Bremer wenig später. Nach einem Freistoß von Marvin Ducksch scheiterte Stage zunächst an Trapp, im Nachsetzen war aber Milos Veljkovic zur Stelle und traf zur - zu diesem Zeitpunkt - überraschenden 1:0-Führung (62.).

Zwei Rote Karten in der Schlussphase

Aber Frankfurt blieb dran - und bekam dann "Unterstützung" von Stage. Der Däne leistete sich ein übles Foul an Jean-Matteo Bahoya und flog nach Videobeweis zu Recht vom Platz (74.). Es kam noch dicker für Werder. Denn nur drei Minuten später glich Frankfurts Tuta per Kopf aus - 1:1. Und es fehlte nicht fiel und Knauff hätte in der 78. Minute das 2:1 für die Hessen erzielt. Aber wieder rettete Zetterer.

Doch die Unterzahl der Bremer währte nicht lang. Tuta sah nach einem nicht minder harten Foul zunächst Gelb-Rot, doch auch hier gab es in Folge eines Videobeweises noch direkt Rot. Und so war es auch mit der drückenden Überlegenheit der Gastgeber dahin. Die zehn Bremer verteidigten am Ende gekonnt das Remis, das ein leistungsgerechtes war.

Spielstatistik Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

28.Spieltag, 05.04.2024 20:30 Uhr

Eintracht Frankfurt 1 Werder Bremen 1

Tore:

0:1 Veljkovic (62.)

Veljkovic (62.) 1:1 Tuta (77.)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Collins (65. Larsson), R. Koch, Pacho - Tuta, Dina Ebimbe (57. Bahoya), M. Götze, Max (65. Nkounkou) - Knauff (84. Chandler), Chaïbi (84. Ferri) - Marmoush

Werder Bremen: Zetterer - Pieper (51. Malatini), Friedl, Veljkovic - Weiser, Bittencourt (89. Groß), Lynen, Stage, Agu (89. Deman) - R. Schmid, Ducksch (81. Woltemade)

Zuschauer: 58000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Soundcheck Neue Musik | 05.04.2024 | 20:30 Uhr