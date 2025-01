NDR-Sport Zverev im Finale der Australian Open - Djokovic gibt auf Stand: 24.01.2025 06:35 Uhr

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals das Finale der Australian Open in Melbourne erreicht. Nachdem der Hamburger den ersten Satz im Tiebreak gewonnen hatte, gab sein serbischer Gegner Novak Djokovic auf.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open kurz vor der Erfüllung seines Karrieretraums. Zum dritten Mal zog der Weltranglistenzweite ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers ein. Im Halbfinale von Melbourne musste sein Gegner, der Rekord-Turniersieger Novak Djokovic (10 Titel), nach dem ersten Satz aufgeben, den Zverev 7:6 (7:5) gewonnen hatte.

"Ich bin natürlich glücklich, im Finale zu sein. Auf der anderen Seite gibt es keinen auf der Tour, den ich mehr respektiere als Novak", sagte Zverev, der einen Appell an die Zuschauer in der Rod Laver Arena richtete: "Bitte buht keinen Spieler aus, wenn er wegen einer Verletzung aufgeben muss."

Djokovic habe in den vergangenen 20 Jahren "absolut alles für den Tennissport gegeben. Wenn er nicht weitermachen kann, dann bedeutet es, dass er wirklich nicht weitermachen kann." Der Serbe hatte sich bei seinem dramatischen Viertelfinalsieg gegen den Spanier Carlos Alcaraz am linken Oberschenkel verletzt.

Erst Australian-Open-Finale für Zverev

Für Zverev, der 2024 im Halbfinale an Daniil Medwedew gescheitert war, ist es das erste Finale in Melbourne. Bei den US Open 2020 und den French Open im vergangenen Jahr hatte sich der Hamburger jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben müssen.

Am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) wartet nun ein Duell mit dem Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien oder dem Überraschungsmann Ben Shelton (USA) - beide spielen heute 9.30 Uhr MEZ noch den zweiten Finalisten aus.

Zverev will der erste deutsche Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker 1996 werden. Es ist bereits sein 36. Titel-Anlauf bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere. Djokovic hingegen muss nach der Niederlage gegen den Deutschen weiter auf seinen 25. Majortitel und damit den alleinigen geschlechterübergreifenden Rekord warten - er teilt sich die Bestmarke mit der Australierin Margaret Court.

