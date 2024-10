NDR-Sport Zu Gast "im Schacht": Hansa Rostock vor schwerer Aufgabe in Aue Stand: 02.10.2024 15:58 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock steht vor der nächsten schweren Auswärtsaufgabe. Am Sonnabend geht es zum Tabellendritten Erzgebirge Aue. Der NDR zeigt die Partie um 14 Uhr live im Fernsehen und im Livestream bei NDR.de.

Vier Tage und rund 16 Stunden hielt dieses gute Gefühl an, dass es jetzt zügig aufwärts geht. Das furiose 4:1 im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching hatte so manchem Hansa-Fan Mut gemacht, dass es das nun gewesen sei mit dem Aufenthalt in der Abstiegszone der Dritten Liga. Der FCH hatte sich nicht nur den Frust von der Seele geschossen, sondern war am siebten Spieltag durch den ersten Saisonsieg auch auf Tabellenplatz 15 gesprungen.

"Wir müssen uns da als Kollektiv reinbeißen. Und ich finde, dass wir schon an Stabilität gewonnen haben."

— Hansa-Coach Bernd Hollerbach

Am vergangenen Sonntag gegen 15.30 Uhr dürften weitaus weniger Anhänger des Clubs diese optimistische Einschätzung geteilt haben. Ihre Mannschaft war nach dem 1:2 beim zuvor viermal in Folge sieglosen FC Ingolstadt wieder flugs dorthin zurückgekehrt, wo niemand hin will - auf einen Abstiegsrang.

Von Platz 17 aus geht der Zweitliga-Absteiger in das Spiel beim FC Erzgebirge Aue (Sonnabend, 14 Uhr, im NDR Livecenter und im Livestream), der dank seines guten Saisonstarts als derzeitiger Tabellendritter zum Kreis der Aufstiegskandidaten zählt.

Wiedersehen mit Ex-Hansa-Trainer Dotchev

Auch Hansa-Coach Bernd Hollerbach hat Respekt vor den "Veilchen". "Das ist eine gestandene Mannschaft, die sich stetig verbessert hat und sehr stabil ist. Sie lassen die wenigsten Großchancen der Liga zu. Wir müssen effektiv sein und unsere Möglichkeiten nutzen", sagte er in der Pressekonferenz am Mittwoch.

In Aue-Trainer Pavel Dotchev gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Der Bulgare war von Mai 2017 bis Ende 2018 Trainer des FC Hansa in der Dritten Liga.

Spielt Hansa zum ersten Mal zu null?

Dass es in jener Spielklasse nicht so einfach sei - darauf wies Hollerbach noch einmal explizit hin. "Wir müssen die Dritte Liga annehmen, da müssen wir hinkommen. Die Dritte Liga ist etwas anderes, das merkt man auch gerade beim VfL Osnabrück. Wir müssen uns da als Kollektiv reinbeißen. Und ich finde, dass wir schon an Stabilität gewonnen haben", sagte der 54-Jährige. Er verwies in dem Zusammenhang auf das Remis im schweren Spiel bei Dynamo Dresden.

Im Gastspiel "im Schacht" beim Bergarbeiter-Verein Erzgebirge Aue lautet für Hollerbach das nächste Ziel, endlich einmal zu null zu spielen. "Dafür sollte man dann vielleicht auch mal ein bisschen tiefer stehen und nicht so naiv sein", sagte der Hansa-Coach, "aber wir arbeiten alle daran, dass es in die richtige Richtung geht."

