NDR-Sport Wolfsburgs Topscorer Amoura offenbar an der Schulter verletzt Stand: 03.01.2025 15:33 Uhr

Mohammed Amoura hat sich im Trainingslager an der portugiesischen Algarve offenbar an der rechten Schulter verletzt. Der 24-jährige Offensivspieler von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg musste die Einheit am Vormittag abbrechen und wurde im Mannschaftsquartier behandelt. Weitere Untersuchungen im Krankenhaus waren zunächst nicht nötig. Eine genaue Diagnose hat der VfL bislang nicht mitgeteilt. Der Algerier ist mit fünf Toren und sieben Vorlagen aktuell Wolfsburgs Topscorer in der Bundesliga. | 03.01.2025 15:33