NDR-Sport Wirbel bei Werder Bremen: Trainer Werner verlängert Vertrag nicht Stand: 26.05.2025 13:31 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss sich spätestens ab Sommer 2026 einen neuen Trainer suchen. Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, wird Chefcoach Ole Werner seinen dann auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Der 37-Jährige habe der Clubführung seine Entscheidung mitgeteilt. Wie es nun in diesem Sommer weitergeht, ist nach Werners Ankündigung offen. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit Ole weiterhin sehr gut vorstellen konnten", erklärte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen. "Wir müssen die Entscheidung jetzt annehmen und werden die aktuelle Situation analysieren und entscheiden, was für Werder die beste Lösung ist. Für diesen Prozess nehmen wir uns die notwendige Zeit und kommunizieren anschließend das Ergebnis."

Knackpunkte Kaderplanung und sportliche Ambtionen?

Vorausgegangen waren wochenlange erfolglose Verhandlungen über eine Verlängerung des Vertrags. Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Kaderplanung und die künftigen sportlichen Ambitionen soll es zwischen dem Club und Werner geknirscht haben.

"Irgendwann ist es an dem Punkt, wo es für alle gut ist, wenn sich auf der Position des Trainers etwas tut."



— Werder Bremens Trainer Ole Werner

"Ich weiß natürlich, dass gewisse Dinge hier nicht funktionieren, weil sie finanziell nicht umsetzbar sind", hatte der 37-Jährige nach dem Saisonende in einem "Deichstube"-Interview gesagt, aber auch hinzugefügt: "Für Profifußball-Verhältnisse bin ich schon eine lange Zeit hier. Im nächsten Sommer wären es viereinhalb Jahre. Wenn man da immer wieder neue Energie schaffen möchte, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder es müssen sich um einen Trainer herum Dinge verändern, oder irgendwann ist es an dem Punkt, wo es für alle gut ist, wenn sich auf der Position des Trainers etwas tut."

Drittlängste Amtszeit nach Rehhagel und Schaaf

Werner hatte den damaligen Zweitligisten Werder im November 2021 übernommen, nachdem Markus Anfang in Bremer zurückgetreten war. Im Sommer 2022 gelang die Rückkehr in die Bundesliga. In den drei Liga-Jahren seitdem wurden die Grün-Weißen 13., Neunter und Achter. Nach Otto Rehhagel und Thomas Schaaf ist Werner der Trainer mit der drittlängsten Amtszeit an der Weser.

Vor seiner Tätigkeit in Bremen coachte der gebürtige Schleswig-Holsteiner acht Jahre lang verschiedene Teams bei Holstein Kiel. Mit den "Störchen" verpasste er 2021 in der Relegation gegen den 1. FC Köln den Bundesliga-Aufstieg.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 26.05.2025 | 14:17 Uhr