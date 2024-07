"Wir sind ready!" Basketball-Star Schröder fiebert Olympia-Premiere entgegen Stand: 16.07.2024 15:17 Uhr

Für NBA-Star und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder stehen in den nächsten Wochen eine ganze Reihe von Premieren an. Das erste Mal Paris, die ersten Olympischen Spiele - und dann gleich als deutscher Fahnenträger?

Von Bettina Lenner

Von Paris kennt Dennis Schröder bislang nur den Flughafen. Zwischenlandungen in der französischen Metropole, mehr hat sich bislang nicht ergeben, doch das ändert sich nun. Als Kapitän führt der NBA-Star von den Brooklyn Nets, der einst im Braunschweiger Prinzenpark entdeckt wurde, Deutschlands Basketballer bei seinem Olympia-Debüt an. Als sich sein Team 2021 für Tokio qualifiziert hatte, war der Spielmacher aus versicherungstechnischen Gründen zum Zuschauen verdammt gewesen.

Vorfreude auf die Eröffnungsfeier in Paris

An der Seine geht es für ihn nun gleich zu Beginn in die Vollen. "Die Eröffnungsfeier möchte ich auf keinen Fall verpassen", sagte Schröder der ARD. "Das kann man mit keinem Geld der Welt kaufen und die Erfahrung machst du wahrscheinlich nur einmal."

"Mit 200 Nationen bei der Eröffnungsfeier zu sein, das ist eine Sache, die ich mit meiner Familie und meinen Teamkollegen einfach erfahren will."

— Dennis Schröder

Fahnenträger "wäre für mich eine Riesenehre"

Dass er möglicherweise sogar der Fahnenträger des deutschen Olympia-Teams sein wird, elektrisiert den Braunschweiger. "Es ist eine Riesensache, dass ich überhaupt nominiert worden bin. So wie ich aufgewachsen bin, war das unvorstellbar. Ich habe nie damit gerechnet, dass das passieren könnte", erklärte er. "Deutschland so repräsentieren zu können mit meiner Herkunft, meiner Mum aus Gambia, wäre enorm. Das wäre für meine Familie und für mich eine Riesenehre."

Nur zu gut erinnert sich der Weltmeister an den Moment, als Dirk Nowitzki die Fahne 2008 ins Stadion von Peking trug. "Er ist die Legende schlechthin im Basketball und eine Ikone in Deutschland. Unter 200 Nationen bei der Eröffnungsfeier derjenige zu sein, der alle deutschen Sportler repräsentiert, das wäre alles."

Ganz unumstritten war es seinerzeit allerdings nicht, dass die Wahl auf Nowitzki gefallen war. Er war zwar bei den Dallas Mavericks in der NBA ein international gefeierter Basketball-Star, hatte aber mit Olympia noch nie etwas zu tun gehabt. "Es ist ein Tabubruch", gestand Nowitzki damals selbst ein.

Weil sich einige Athleten und frühere erfolgreiche Olympia-Sportler enttäuscht zeigten, bat der Basketballer öffentlich um Verzeihung: "Ich will niemandem auf den Schlips treten." Das Prozedere um die Auswahl hat sich aber über die Jahre geändert.

Die deutschen Basketballer werden geschlossen an der Eröffnungsfeier teilnehmen, obwohl sie am folgenden Tag bereits um 13.30 Uhr in Lille ihr erstes Olympia-Spiel gegen Japan bestreiten. "Das zeigt auch unsere Chemie im Team", sagte Schröder, der bei seinen Mitspielern als unangefochtener Chef gilt. "Es muss jedem bewusst sein, dass wir dann die Energie bringen müssen. Aber jeder weiß Bescheid und jeder hat Bock." Es wird sein erstes Pflichtspiel in Nationaltrikot seit dem 10. September 2023, als er Deutschland sensationell zu WM-Gold führte.

Herbert: "Haben die Chance, Großartiges zu erreichen"

In Paris könnten die deutschen Korbjäger gut zehn Monate nach dem Gold-Triumph von Manila den nächsten Coup folgen lassen. "Mit diesem Team haben wir die Chance, Großartiges zu erreichen", urteilte Bundestrainer Gordon Herbert.

Schröder, der am Mittwoch aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt verliehen bekommt, will sich auf ein Ziel nicht festlegen, versicherte aber: "Wir sind ready! Wenn wir unser Spiel machen, dann müssen wir uns nicht verstecken und wir wollen alles dafür tun, dass wir jedes Spiel gewinnen." Die deutschen Gegner sind in der Gruppenphase im Spielort Lille neben Japan Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August).

Schröders Familie in Paris dabei

Für ausreichend Support ist gesorgt, Familie und Freunde reisen aus Deutschland an und unterstützen Schröder bei seiner Olympia-Premiere. Und vielleicht, so hofft der dreifache Vater, bleibt auch noch ein bisschen Zeit für andere Dinge in einer der schönsten Metropolen der Welt: "Ich war noch nie in Paris. Wir freuen uns einfach da zu sein und versuchen an einem freien Tag auch ein bisschen die Stadt zu sehen", sagte der NBA-Star: "Das ist wahrscheinlich auch gut für die Kinder, und vielleicht schaffen wir es ja nach Disneyland."

Dieses Thema im Programm:

Sportschau | 26.07.2024 | 18:00 Uhr