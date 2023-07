NDR-Sport Wimbledon: Zverev trifft auf "Rasen-Spezi" Berrettini Stand: 08.07.2023 11:08 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships heute vor einer schweren Aufgabe: Sein italienischer Gegner Matteo Berrettini, Wimbledon-Finalist von 2021, ist ein echter Rasenspezialist.

Diesmal ist der Kontrahent kein Unbekannter für den Hamburger: In der Vorbereitung auf das Turnier habe er alle seine Gegner geschlagen, bis auf einen: Matteo Berrettini. "Ich habe auch sofort gesagt, er spielt am besten von allen", sagte der 26-Jährige dem NDR vor dem Duell um den Achtelfinaleinzug am späten Nachmittag (Liveticker auf sportschau.de).

"Matteo ist einer der besten Rasenspieler der vergangenen Jahre. Es ist sein bester Belag, mein schlechtester, auch wenn ich es hier mag."

— Alexander Zverev über Gegner Matteo Berrettini

"Das ist ein richtiger Rasen-Spezi, davon gibt es ja nicht mehr so viele", sagt Mischa Zverev, Alexanders Bruder. So setzte sich Berrettini in der zweiten Runde gegen den an Position 15 - und damit vier Plätze höher als Zverev - gesetzten Australier Alex De Minaur 6:3, 6:4, 6:4 durch.

Ex-Profi Patrick Kühnen warnt ebenfalls vor dem 27-Jährigen, trotz dessen längerer Verletzungsphase: "Er hatte keine so tollen Monate vor Wimbledon. Dann kommt der hierher - und irgendetwas passiert, vielleicht auch psychisch - an den Ort zurück, wo er Finale gespielt hat: Und auf einmal ist er wieder der Alte. Das ist auch so etwas wie die Magie von Wimbledon."

Bilanz spricht für Zverev

Diesmal muss sich Zverev aber nicht via Youtube auf seinen Gegner einstellen, oder die fehlende Expertise seines Teams beklagen - die Stärken Berrettinis sind der deutschen Nummer eins bestens vertraut: "Bei ihm kann es sehr sehr schnell gehen, sobald er seinen Rhythmus findet. Er hat ein unfassbares Powerspiel."

Für Bruder Mischa kommt aber noch ein Problem dazu, die hohe Spielbelastung: "Leider spielt Alexander jetzt den dritten Tag in Folge - das ist nicht so einfach, aber auch da muss er durch. Zum Glück ist er fit und er fühlt sich gut." Immerhin: Die persönliche Bilanz gegen Berrettini spricht für Zverev: Von fünf Duellen gewann er vier.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 08.07.2023 | 23:03 Uhr