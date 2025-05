NDR-Sport Wieder Duelle mit den Großen? SpVg Aurich hofft auf U17-Regionalliga Stand: 23.05.2025 09:45 Uhr

Bei der SpVg Aurich in Ostfriesland herrscht nach der Abschaffung der U17-Juniorinnen-Bundesliga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) Frust. Jetzt gibt es für den Club aber eine aussichtsreiche Perspektive.

Von Karsten Lübben

Sechs Ligaspiele stehen für die U17 der SpVg Aurich bis zum Saisonende noch an, ehe voraussichtlich ein Kapitel endet, auf das die Mannschaft gerne verzichtet hätte. Im Sommer 2024 spielte der Verein noch im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Mönchengladbach, anschließend musste er gegen die Dorfvereine in Ostfriesland antreten.

Der Grund: Der DFB hat die Bundesliga der U17-Juniorinnen abgeschafft, weil der Aufwand zu groß gewesen sei. Kritisiert hatte die Spielvereinigung dies bereits ab Beginn der Planungen.

Einführung einer U17-Regionalliga

Nun gibt es für den kleinen Club jedoch neue Hoffnung: Die U17-Bundesliga kehrt zwar nicht zurück, aber ab der kommenden Saison soll es eine vom Norddeutschen Fußball-Verband ausgetragene U17-Regionalliga Nord/Nordost geben. Dort würden die Auricherinnen wieder auf namhafte Gegner wie Werder Bremen, Hertha BSC oder den HSV treffen. Der VfL Wolfsburg und Hannover 96 wollen allerdings auf eine Teilnahme verzichten.

Auricher Fußballerinnen spielen in zwei Ligen

"Die Liga ist genau das, was den Mädchen am meisten bringen wird. Ich sehe das als optimale Herausforderung", sagt Trainer Stefan Wilts. Derzeit spielt seine Mannschaft in zwei Ligen. In der Niedersachsenliga der U17-Juniorinnen dominieren die Auricherinnen an der Tabellenspitze mit 19 Siegen aus 19 Spielen und einem Torverhältnis von 134:7. Zudem treten sie in Ostfriesland in der U15-Bezirksliga gegen die Jungs-Mannschaften aus der Region an. Dort liegen sie auf dem sechsten von 13 Plätzen.

Aurichs Trainer Stefan Wilts hofft, dass die neue Regionalliga sein Team mehr fordert.

Sürmerin Minne: "Viele haben Lust am Fußball verloren"

Als sinnvoll betrachtet Aurich die aktuelle Konstellation nicht. Stürmerin Lucy Minne kritisiert das Ende der U17-Bundesliga. "Ich habe gehört, dass viele auch die Lust am Fußball verloren haben", berichtet die 16-Jährige, die im Sommer 2023 aus Göttingen nach Aurich gekommen ist.

Nach dieser Saison wird Minne zur SGS Essen wechseln. Dort soll sie in der U21 spielen und beim Bundesliga-Team reinschnuppern dürfen. "Ich bin sehr froh, dass ich im letzten Jahr schon hier war und Bundesliga spielen durfte. Sonst hätte ich, glaube ich, auch wenig Lust", sagt Minne über ihre zwei Jahre in Aurich. Das Jahr in der U17-Bundesliga, erzählt sie, habe sie in ihrer Entwicklung am meisten vorangebracht. "Die Gegner hatten einfach am meisten Qualität."

Spielerinnen fühlen sich unterfordert

Auch ihre Mitspielerin Milla Svehla fühlt sich in der Niedersachsenliga unterfordert. Die 15-Jährige ist im Winter von Hannover 96 zu Aurich gewechselt.

In den Spielen in der Niedersachsenliga "kommt es nicht oft dazu, dass wir defensiv arbeiten müssen", so die Innenverteidigerin. Bei den Spielen gegen die Jungs sei es hingegen so, dass diese zwar fußballerisch viel schlechter, aber athletisch eben überlegen sind. "Da wird dann einfach ein langer Ball über die Kette gespielt. Die sind einen Tick schneller und freuen sich dann."

Aurichs Winterneuzugang Milla Svehla im Duell gegen ihren alten Club Hannover 96.

Trainer Wilts spürt, dass der ungleiche Wettbewerb auf die Motivation seiner Spielerinnen drückt. "Es gibt Spielerinnen, die sehr talentiert, aber körperlich zierlich sind. Ich glaube nicht, dass sich diese im Spielbetrieb der Jungs entwickeln." Svehla kann aktuell aber auch den Duellen mit den anderen Mädchen-Mannschaften nichts abgewinnen. "Im Training habe ich mich besser weiterentwickelt als in den Spielen in der Niedersachsenliga."

Aurich will attraktiver Standort bleiben

Auch das Training leidet unter dem Spielbetrieb. 56 Partien werden die Auricherinnen am Ende der Saison absolviert haben. "Es ist ein großer Spagat, die Belastungssteuerung hinzubekommen", erklärt Wilts. Teilweise lagen drei Spiele in einer Woche an, sodass nur ein- oder zweimal trainiert werden konnte. Die Trainingsinhalte bleiben dabei auf der Strecke.

Klar ist für den Club, dass der Ausflug in die U15-Bezirksliga der Jungs ein Intermezzo bleiben soll. Nach dieser Saison will sich die SpVg aus der Liga zurückziehen und stattdessen nur noch in der neuen U17-Regionalliga spielen. Mit dieser Perspektive will der Vereins auch weiterhin begabte Spielerinnen aus dem ganzen Bundesgebiet nach Ostfriesland locken. Der Wegfall der Bundesliga hat dies erheblich erschwert. Wilts: "Aus Sicht des Vereins ist das eine Katastrophe gewesen."

Svehla: "Freue mich sehr doll auf Regionalliga"

Spiele gegen Mannschaften wie die JSG Großefehn, den JFV Edewecht II oder den JFV 2010 Krummhörn verleiten eben nicht dazu, die Familie zu verlassen und stattdessen ins Hunderte Kilometer entfernte Aurich zu ziehen. Die U17-Regionalliga als höchste Spielklasse in Deutschland soll in Aurich fortan das Zugpferd sein. "Ich freue mich schon sehr, sehr doll auf die Regionalliga und denke, dass wir dort wieder mehr Spaß haben als Mannschaft", sagt Svehla.

Noch muss der DFB allerdings der Durchführung der Regionalliga Nord/Nordost der U17-Juniorinnen zustimmen. Aurich erwartet schon in Kürze grünes Licht.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 20.05.2025 | 10:17 Uhr