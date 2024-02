Pferdesport Wernke gewinnt Championat in Neumünster - Wer wird "Rider of the Year"? Stand: 17.02.2024 16:15 Uhr

Paweena Wernke hat am Sonnabend bei den VR Classics in Neumünster das Championat gewonnen. Am Sonntag fällt die Entscheidung, wer "Rider of the Year" wird. Der NDR überträgt den Großen Preis beim Traditionsturnier in den Holstenhallen live.

Springreiterin Paweena Wernke setzte sich im Stechen des Championats ohne Fehler in 37,71 Sekunden mit Nashville durch. Rang zwei ging an Cassandra Orschel mit Dacara E (0/38,37 Sek.). Dritte wurde Clara Balu mit Paul 812 (0/40,02 Sek.).

"Ich habe das große Glück, dass ich ein so erfahrenes Pferd habe", sagte Wernke im NDR Interview. "Morgen werden die Karten neu gemischt. Mal schauen, was dann möglich ist."

Dreher und Stühlmeyer eng beieinander

Am Sonntag geht es um den Großen Preis und die Antwort auf die Frage: Wer wird "Rider of the Year"? Der Sportclub überträgt von 15.20 - 16.30 Uhr im TV sowie im Livestream bei NDR.de.

Hans-Dieter Dreher, Patrick Stühlmeyer und Michael Viehweg liegen im Ranking der prestigeträchtigen Riders Tour vorn, alle drei haben noch Chancen auf den Gesamtsieg. Die besten Aussichten haben Dreher (45 Punkte), der sich mit seinem Spitzenpferd Elysium für Olympia qualifizieren möchte, und Stühlmeyer. Der Osnabrücker kann zum zweiten Mal nach 2022 "Rider of the Year" werden, er liegt nur zwei Zähler hinter seinem schärfsten Konkurrenten aus Baden-Württemberg. Viehweg hat vor dem Finale 36 Punkte auf dem Konto.

"Ich bin richtig motiviert und auch Drako wird alles geben", sagte Stühlemeyer. "Drako ist einfach ein super Pferd und ich bin stolz, ihn reiten zu können."

Punktevergabe Riders Tour:

1. Platz: 20 Punkte

2. Platz: 17

3. Platz: 15

4. Platz: 13

5. Platz: 11

6. Platz: 10

Die weiteren Plätze bis Rang 15 dann jeweils 1 Punkt weniger, der 15. bekommt noch 1 Punkt

Starke Konkurrenz beim Springen und in der Dressur

Titelverteidigerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann kann nicht mehr in den Titelkampf der nationalen Serie eingreifen, möchte aber den Großen Preis gewinnen. Die Konkurrenz ist stark: Stars der Szene wie Carsten-Otto Nagel, Holger Wulschner, der Schwede Rolf-Göran Bengtson, Lars Bak Andersen aus Dänemark und die für Polen startende Cassandra Orschel sind am Start.

Insgesamt geht es für die Teilnehmer um 280.000 Euro Preisgeld. Der Dressur-Weltcup macht ebenfalls erneut Station in Neumünster, mit dabei sind unter anderem die deutschen Kaderreiter Ingrid Klimke und Matthias Alexander Rath.

