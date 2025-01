NDR-Sport Werders Zetterer: "Fokus wieder auf defensive Stabilität bekommen" Stand: 29.01.2025 10:17 Uhr

Werder Bremens Torhüter Michael Zetterer hat angesichts von elf Gegentoren in vier Partien nach der Winterpause vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) ein klares Ziel: "Es ist wichtig, dass wir den Fokus wieder auf die defensive Stabilität bekommen", sagte der Keeper. "Wenn wir das als Basis reinbekommen, ist viel möglich in der Rückrunde." Die Rheinhessen liegen vor dem Spiel vier Punkte vor dem SVW, Zetterer will mit dem ersten Sieg des Jahres an sie heranrücken: "Solche Spiele sind tabellarisch natürlich auch wichtig. Freitagabend, Flutlicht, das wird für keinen Gegner schön." Ergebnisse und Tabelle | 29.01.2025 10:17