NDR-Sport Werder Bremen siegt bei Schlusslicht VfL Bochum

Werder Bremen hat am Sonnabend einen Arbeitssieg gefeiert. Das Team von Trainer Ole Werner gewann beim Schlusslicht der Fußball-Bundesliga in Bochum glücklich mit 1:0 (1:0) und bleibt an den Europapokal-Plätzen dran.

Von Florian Neuhauss

Dass es beim Besuch im Tabellenkeller keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben würde, war Werner wohl schon vorab klar. Dass es aber nicht zuletzt ob der eigenen Leistung solch ein unansehnliches Spiel werden würde - kann ihm aber relativ egal sein. Auch diese Darbietung reichte für drei Punkte. Mit dem fünften Saisonsieg schoben sich die Hanseaten auf Rang neun vor.

Erst vergibt Njinmah, dann muss Zetterer zweimal retten

Die Partie an der Castroper Straße war nur sehr schwer in die Gänge gekommen. Was vor allem daran lag, dass Werder die Spielgestaltung nahezu komplett Bochum überließ. Der Plan war klar: Ballgewinne erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Derrick Köhn hatte in der 14. Minute die erste Chance, sein Schuss vom Sechzehner landete aber am Außennetz. Noch knapper war es acht Minuten später, als Justin Njinmah nach einem Heber-Pass von Jens Stage zum Abschluss kam, der Ball aber am langen Eck vorbeirauschte.

Bochum setzte voll auf das Tempo von Gerrit Holtmann. Der Linksaußen war aber bei Niklas Stark meist in guten Händen. Nur einmal zog Holtmann davon und tauchte nach einem Pass in die Schnittstelle der Werder-Abwehr frei vor Michael Zetterer auf. Der Keeper behielt die Oberhand (26.). Die größte Chance der ersten Hälfte hatte Bochums Koji Miyoshi. Nach einem Durcheinander im Werder-Strafraum scheiterte auch der Japaner an Zetterer (41.). Zwar ging die Fahne hoch, doch eine Abseitsstellung lag nicht vor, weil der Ball von Stage gekommen war.

Glückliche Führung für Bremen

Und auch nach der Pause waren die Hausherren zunächst deutlich torgefährlicher. Erst köpfte Philipp Hofmann nach einer Ecke knapp vorbei (49.). Nur eine Minute später verfehlte auch Maximilian Wittek das Tor denkbar knapp. Doch der Ball landete auf der anderen Seite im Netz: Nach einer Ecke köpfte Stage vollkommen frei aus sechs Metern ein - 1:0 für Werder (56.). Nach dem Spielverlauf sehr glücklich.

In der Folge zeigte sich allerdings, warum die Bochumer siegloser Tabellenletzter sind. Viel zu selten findet der VfL eine Antwort auf einen Rückschlag. So fließen die Hoffnungen des VfL auf den Klassenerhalt früh mit dem Wasser der Ruhr davon.

Stets bemüht blieb das Team von Trainer Dieter Hecking - im Arbeitszeugnis ein verklausiertes Ungenügend, eine Sechs. Werder war nicht viel besser. Um im Thema zu bleiben eine Vier - eben "ausreichend". Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Spielstatistik VfL Bochum - Werder Bremen

13.Spieltag, 07.12.2024 15:30 Uhr

VfL Bochum 0 Werder Bremen 1

Tore:

0:1 Stage (56.)

VfL Bochum: Drewes - Oermann, Ordez, Bernardo - Passlack (86. Gamboa), Wittek (72. Kwarteng) - Bero, Sissoko (77. Pannewig), Miyoshi (72. de Wit), Holtmann - P. Hofmann (76. Broschinski)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Lynen (76. Bittencourt), Köhn (90.+1 Deman) - Njinmah (57. Burke), R. Schmid (90.+1 Pieper), Ducksch (76. Grüll)

Zuschauer: 26000 (ausverkauft)

