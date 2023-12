NDR-Sport Werder Bremen empfängt RB Leipzig - Keita bleibt ein Rätsel Stand: 18.12.2023 16:37 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen empfängt am Dienstagabend zum Jahresabschluss RB Leipzig. Für den einmal mehr gesundheitlich angeschlagenen Sommerneuzugang Naby Keita ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club, bei dem er weitaus bessere Zeiten hatte als nun an der Weser.

Am Freitagabend schob der Nationalspieler Guineas wieder einmal Frust. Obgleich Werder in der Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach mit 1:2 in Rückstand lag und dringend kreative Impulse benötigte, wurde der 28-Jährige nicht eingewechselt. Coach Ole Werner zog der Starverpflichtung vom FC Liverpool sogar Justin Njinmah vor, der in der vergangenen Saison noch für die U23 von Borussia Dortmund in der Dritten Liga kickte. Keita kam zum dritten Mal in Folge gar nicht für die Hanseaten zum Einsatz.

Die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldakteurs, dessen große fußballerische Qualitäten unbestritten sind, ist bislang ein einziges großes Missverständnis. Zu Saisonbeginn war er wochenlang wegen Adduktorenproblemen ausgefallen, nach drei Kurzeinsätzen stoppten ihn dann eine Muskelverletzung sowie ein grippaler Infekt. Und nun, da Keita wieder einsatzbereit war, hatte Werner keine Verwendung für ihn.

Keita-Einsatz wegen Magenproblemen fraglich

Auch beim Wiedersehen am Dienstagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit den RasenBallsportlern aus Leipzig, bei dem sein Stern einst aufgegangen war, wird Keita maximal eine Nebenrolle spielen. Möglicherweise wird er aus gesundheitlichen Gründen sogar nur auf der Tribüne sitzen. "Es ist schon die Hoffnung, dass er morgen noch fit ist. Ansonsten geht es ihm nicht gut, bisschen Magenprobleme", erklärte Werner.

Dass ein fitter Naby Laye Keita, so sein vollständiger Name, eine große Hilfe und Stütze für die Norddeutschen wäre, daran zweifelt auch ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung niemand am Osterdeich. Die große Frage aber ist: Wird der Afrikaner überhaupt noch einmal richtig fit? Bereits in seiner Zeit beim FC Liverpool fiel Keita immer wieder wegen verschiedener Blessuren aus. Nur wegen seiner Verletzungsanfälligkeit - und gerüchteweise zu hohen Gehaltsvorstellungen - nahmen andere Clubs wie der AC Mailand von einer Verpflichtung Abstand.

Starzugang angeblich oft unpünktlich

Werder griff beim ablösefreien Nationalspieler zu, hoffte, dass der 28-Jährige an der Weser einen Neuanfang schaffen würde. Dass ihm dies nicht gelang, gründet offenbar nicht nur auf seinen Verletzungsproblemen. So berichtet das stets gut über den Bremer Club informierte Portal "Deichstube", dass auch Undiszipliniertheiten dazu führten, dass Werner selbst auf den fitten Keita zuletzt verzichtete.

Der 28-Jährige soll es mit der Pünktlichkeit nicht so genau nehmen, heißt es. In der Mannschaft rumore es zudem, weil sich Keita bei den allseits unbeliebten Sponsoren-Terminen "wegducke". Von den Werder-Verantwortlichen gibt es dazu noch kein Statement.

Profifußball-Leiter Clemens Fritz sagt zur Personalie Nabil Keita lediglich: "Bei Naby ist es so, dass es sicherlich auch nicht einfach war, gerade in diesem Halbjahr jetzt für ihn aufgrund der Verletzungen."

Afrika-Cup soll für Keita zum Wendepunkt werden

Bereits jetzt steht fest, dass Keita den Hanseaten nach dem Jahreswechsel in den ersten Rückrunden-Partien fehlen wird. Der 28-Jährige kämpft mit Guinea in der Elfenbeinküste um den Gewinn des Afrika-Cups. Für den Mittelfeldspieler ist es fraglos eine gute Gelegenheit, im Trikot seines Heimatlandes Selbstvertrauen zu tanken. Darauf hoffen sie natürlich auch bei Werder. Und natürlich, dass sich der Mittelfeldakteur nicht verletzt. Denn im Abstiegskampf brauchen die Hanseaten eigentlich einen Mann wie ihn, der den Unterschied machen kann.

Das große Problem für die Bremer und Naby Laye Keita: Konstant abrufen konnte der 28-Jährige sein Potenzial eigentlich zuletzt nur bei RasenBallsport Leipzig. Und seine regelmäßigen Sternstunden bei den Sachsen liegen nun auch bereits lange zurück. Keita lief von 2016 bis 2018 für den kommenden Werder-Gegner auf.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Stark, Jung - Weiser, Stage, Deman, Schmid, Bittencourt - Borré, Ducksch

RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Simakan, Raum - A. Haidara, X. Schlager - Xavi, Forsberg - Openda, Poulsen

Dieses Thema im Programm:

Der NDR 2 Abend | 19.12.2023 | 20:00 Uhr