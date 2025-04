NDR-Sport Wahnsinn an der Förde: Holstein Kiel ringt Gladbach mit 4:3 nieder Stand: 26.04.2025 17:27 Uhr

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat am Sonnabend die perfekte Antwort auf den Heidenheimer Sieg in Stuttgart gegeben. Die "Störche" besiegten dank eines starken Auftritts Borussia Mönchengladbach mit 4:3 (2:0) und schöpfen neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Christian Görtzen

Um 17:27 Uhr brach ein weiteres Mal an diesem Tag grenzenloser Jubel im Holsteinstadion aus. Die Kieler Spieler sanken direkt nach dem Schlusspfiff erschöpft und überglücklich auf den Rasen. Es war tatsächlich geschafft! Holstein Kiel hatte Mönchengladbach in einem unglaublichen Spiel niedergerungen und ein Statement im Abstiegskampf gesetzt. Der Glaube an das Fußball-Wunder an der Kieler Förde, den Klassenerhalt in der Bundesliga, ist vollkommen intakt.

Dabei waren die "Störche" am Abend zuvor durch einen Ex-Kieler tabellarisch in eine noch bedrohlichere Lage gebracht worden. Mathias Honsak hatte in der 89. Minute das 1:0-Siegtor der Heidenheimer beim VfB Stuttgart erzielt. Damit war Holstein gegen die Borussia praktisch zum Siegen verdammt.

Machino bringt furiose "Störche in Führung...

Rapp setzte erneut auf jene elf Spieler, die auch schon vor einer Woche beim 1:1 in Leipzig begonnen hatten. Die anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums in weißen Sondertrikots spielenden Gastgeber begannen mutig und entschlossen und ließen ihre Fans nach einer Viertelstunde gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit lautstark jubeln.

Zunächst über die Führung. Der US-Amerikaner John Tolkin schlug bei einer Ecke von links den Ball an die vordere Ecke des Fünf-Meter-Raumes, wo Shuto Machino hochstieg und die Kugel passgenau rechts unten einköpfte - 1:0 (14.) für die Schleswig-Holsteiner!

Und nur zwei Minuten später verhinderten zunächst Holstein-Keeper Thomas Dähne und Marko Ivezic, der mit großem Einsatz in den Nachschuss von Rocco Reitz sprang und diesen im letzten Moment blockte, den direkten Ausgleich.

...und Bernhardsson legt zum 2:0 nach

Spätestens jetzt waren alle "Störche" on fire - und das spürten auch die Gladbacher, in deren Spiel sich immer mehr Fehler einschlichen. Jener des gebürtigen Oldenburgers Fabio Chiarodia war folgenschwer. Der Rückpass auf Jonas Omlin geriet zu kurz. Kiels Alexander Bernhardsson spritzte dazwischen, umkurvte den Borussen-Keeper und schob zum 2:0 ein (23.).

Mit diesem Vorsprung gingen die Kieler auch in die Pause. Er hätte noch größer ausfallen können. Holstein hatte im ersten Durchgang Chance um Chance gegen den Europapokal-Anwärter, der phasenweise kaum wusste, wie ihm geschah. Die beste Gelegenheit vieler guter hatte Lasse Rosenboom, der aus zehn Metern knapp über das Tor schoss (34.).

Aber: Auch die Gäste hatten noch eine Top-Chance durch Robin Hack, die Dähne mit einem herausragenden Reflex zunichte machte. Er lenkte den Ball mit der Hand an die Unterkante der Latte, von welcher die Kugel zurück ins Feld sprang (43.). Abpfiff einer aufregenden ersten Hälfte!

Gladbach kommt zurück und gleicht aus,...

Die zweite begann nicht ganz so atemberaubend. Und nach einer Stunde Spielzeit trat das ein, was die Kieler unbedingt hatten vermeiden wollen: Die Borussia kam per Anschlusstor - Tomas Cvancara traf per Kopf - wieder ins Spiel zurück. Danach war das Bild ein ganz anderes als in der ersten Hälfte. Gladbach drängte jetzt gewaltig - und traf erneut. Alassane Plea glich zum 2:2 aus (69.).

Holsteins 3:2-Führung währt nicht lange

Und jetzt? Würde Kiel jetzt in sich zusammenfallen? Im Gegenteil! Holstein fand die perfekte Antwort - in Person von Armin Gigovic. Der Mittelfeldspieler zog von der Strafraumkante ab und traf gegen einen dabei nicht gutaussehenden Omlin per Aufsetzer. 3:2!

Machino wird zum Matchwinner

Aber wieder machte Kiel den Fehler, sich danach auf die Sicherung des Vorsprungs zu konzentrieren. Und das rächte sich erneut: Franck Honorat glich zum 3:3 aus (86.). Für die Kieler war das zu wenig. Sie drangen nun wieder mächtig auf das Gladbacher Tor. Und in der ersten der neunminütigen Nachspielzeit dann das: Nach einem verunglückten Rettungsversuchs von Tim Kleindienst zog Machino aus der Drehung ab - und drehte dann direkt selbst jubelnd ab. 4:3 - das Holsteinstadion war längst ein Tollhaus.

Phil Harres hatte wenig später das 5:3 auf dem Fuß. Aber es reichte. Der Schlusspiff war der Anpfiff zur riesigen Jubelparty.

Spielstatistik Holstein Kiel - Borussia M'gladbach

31.Spieltag, 26.04.2025 15:30 Uhr

Holstein Kiel 4 Borussia M'gladbach 3

Tore:

1:0 Machino (15.)

Machino (15.) 2:0 Bernhardsson (23.)

Bernhardsson (23.) 2:1 Cvancara (60.)

Cvancara (60.) 2:2 Plea (69.)

Plea (69.) 3:2 Gigovic (76.)

Gigovic (76.) 3:3 Honorat (86.)

Honorat (86.) 4:3 Machino (90. +1)

Holstein Kiel: Dähne - T. Becker, Zec, Ivezic (89. Knudsen) - Rosenboom (74. Harres), Gigovic (89. Javorcek), Remberg, Tolkin (41. Porath) - Bernhardsson (89. Johansson), Skrzybski, Machino

Borussia M'gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Chiarodia (69. M. Friedrich), Ullrich (82. Netz) - Reitz (61. Neuhaus), Weigl (82. Stöger) - Cvancara, Plea, Hack (61. Honorat) - Kleindienst

Zuschauer: 15034 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 27.04.2025 | 22:50 Uhr