Braunschweig gegen Hannover Fans planen Demonstrationen vor Niedersachsenderby Stand: 03.10.2024 13:04 Uhr

Vor dem Niedersachsenderby haben rund 800 Anhänger von Hannover 96 in Braunschweig demonstriert. Am Nachmittag wollen Eintracht-Fans in Hannover gegen den Teilausschluss von Gästefans protestieren.

Die Veranstaltung in Braunschweig sei bis zum Mittag friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen. Gegen den von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) verfügten Teilausschluss von Gäste-Fans für die Zweitliga-Partie am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) waren rund 800 96-Fans in Braunschweig auf die Straße gegangen. Für den Nachmittag sind Proteste von Anhängern des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig in Hannover angekündigt.

Route soll zum Innenministerium führen

Unter dem Motto "Keine halben Sachen - volles Gästekontingent - Fankultur unverhandelbar" wollen die Eintracht-Fans ab 15 Uhr bis zum Innenministerium marschieren. Angemeldet hat die Demo der Verein Blau-Gelbe Hilfe, der laut Polizei eine "mittlere, dreistellige" Teilnehmerzahl erwartet. Die Demonstration in Braunschweig hatte den Angaben zufolge die Fanhilfe Hannover unter dem Titel "Für eine freie Fankultur ohne politische Einflussnahme. Bewegungsfreiheit für Fußballfans in Braunschweig und überall" angemeldet.

Weniger als 1.000 Gäste-Fans beim Derby in Braunschweig

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gegeben. Für das Derby am kommenden Sonntag hatte Innenministerin Behrens deshalb einen Teilausschluss der Gästefans verhängt. Die Zahl der Karten für 96-Anhänger wurde um 40 Prozent auf 1.260 reduziert. Davon wurden bislang jedoch nur rund 700 verkauft.

