NDR-Sport Von Olympia zur EM - Terminstress für Beachvolleyballer Ehlers/Wickler und Co. Stand: 13.08.2024 09:57 Uhr

Erst am Samstagabend haben die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler in Paris ihre Olympia-Silbermedaille bekommen. Den Schwung wollen die Hamburger ab heute bei der EM in den Niederlanden mitnehmen. Andere wollen ihre Enttäuschung vergessen machen.

Nach der Feier zum Abschluss der Sommerspiele im Deutschen Haus ging es für das Silber-Duo Ehlers/Wicklerund viele andere erst am Montag mit dem Team D mit der Bahn zurück nach Deutschland. In Köln sorgten viele Fans für den großen Bahnhof für die Athletinnen und Athleten.

Für die beiden Hamburger ging es dann weiter in Richtung EM. "Dementsprechend werden wir die große Party an das Ende der Saison legen", sagte Wickler im Deutschlandfunk. Und Ehlers blickte auf "eine ganz einzigartige Erfahrung" zurück. Das nächste große Sand-Highlight geht bis zum 18. August. Um die europäische Krone gespielt wird in Den Haag, Arnheim und Apeldoorn.

Zum Auftakt gleich ein deutsches Duell

Außer Ehlers/Wickeler treten mit Lukas Pfretzschner/Sven Winter (Hamburg) und Paul Henning/Maximilian Just (Düsseldorf/Hamburg) zwei weitere Männer-Teams an. Bei den Frauen gehen mit Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg/Berlin), Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf), Sarah Schneider/Margareta Kozuch (Frankenberg/Hamburg) und Hanna-Marie Schieder/Karla Borger (Düsseldorf) sogar vier Duos an den Start.

Die ersten Spiele stehen für alle vier schon heute Abend an. Schneider/Kozuch machen um 18 Uhr den Anfang, zwei Stunden später müssen Schieder/Borger ran. Dazwischen kommt es bei Müller/Tillmann - Ludwig/Lippmann zum deutschen Duell.

Ludwig will sich gebührend verabschieden

Gerade für Letztere wird der EM-Auftritt noch mal ein ganz besonderer. Einerseits, weil Ludwig angekündigt hat, am Saisonende ihre Karriere zu beenden. Für die Olympiasiegerin von 2016 geht es in den Niederlanden aber auch um Wiedergutmachung. Lugwig/Lippmann waren im Sand von Paris bereits in der Vorrunde und ohne einen Satzgewinn ausgeschieden.

Mit der großen Enttäuschung hat der Entschluss aber nur am Rande zu tun. Dieser sei in den letzten Wochen und Monaten "in meinen Gedanken gereift", hatte Ludwig erklärt. Die 38-Jährige will sich mit Lippmann aber natürlich gebührend verabschieden. Drei Stationen bleiben ihr jetzt noch: Nach der EM warten ein Elite16-Turnier in Hamburg und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) - dann ist Schluss.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 13.08.2024 | 11:17 Uhr