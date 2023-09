NDR-Sport Vier Tore auch ohne Füllkrug - Werder Bremen feiert ersten Saisonsieg Stand: 02.09.2023 17:27 Uhr

Der SV Werder Bremen hat den ersten Sieg der Bundesliga-Saison eingefahren. Die Grün-Weißen gewannen am Sonnabend vor heimischer Kulisse im Weserstadion mit 4:0 (1:0) gegen den 1. FSV Mainz 05.

Von Martin Schneider

Marvin Ducksch, der später verletzt ausgewechselt werden musste, per Elfmeter, Jens Stage und die eingewechselten Leonardo Bittencourt und Justin Njinmah ließen die Werder-Fans jubeln und die Diskussionen der letzten Tage über die Qualität der Mannschaft vorerst verstummen. Nach den zwei Auftaktniederlagen gegen Bayern München und den SC Freiburg haben die Bremer mit nun drei Punkten nach drei Spielen auf dem Konto die Abstiegszone der Bundesliga vorerst verlassen können.

Werder stürmt gegen die schlechte Stimmung an

Im "Spiel eins nach Niclas Füllkrug", der am Deadline Day noch für 13 Millionen Euro zu Ligakonkurrent Borussia Dortmund gewechselt war, trat Werder selbstbewusst und stürmisch auf. Den Anfangsdruck nutzte Ducksch mit seinem Treffer in der zweiten Minute, doch auch danach blieben die Bremer spielbestimmend. Stage (8.) hatte früh die große Möglichkeit, auf eine beruhigende Zwei-Tore-Führung zu stellen, scheiterte aber am Mainzer Keeper Robin Zentner.

In der 23. Minute wurde der Spielfluss der Grün-Weißen allerdings jäh unterbrochen: Torschütze Ducksch musste verletzt ausgewechselt werden, Nick Woltemade stürmte für ihn. Und hatte in der 39. Minute die Riesenchance auf das 2:0, nahm den Ball beim Steckpass in die Spitze aber nicht nicht gut genug mit. Zentner war schnell genug unten und rettete den Mainzern den knappen Pausenrückstand.

Flanke Weiser, Kopfball Stage - 2:0 für Werder

Auch nach dem Seitenwechsel beherrschten die Norddeutschen das Geschehen auf dem Platz. Stages Tor zum 2:0 war ein weiterer Ausdruck Bremer Überlegenheit an diesem sonnigen Nachmittag. Mitchell Weiser durfte allerdings sehr unbedrängt flanken, und der Torschütze hatte bei seinem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz ähnlich viel Freiraum. Den Gastgebern war es letztlich aber egal.

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken spielten die Bremer die Partie souverän herunter. Und packten gegen defensiv anfällige Mainzer noch zwei Tore oben drauf: Erst legte Njinmah auf Bittencourt auf, der den Ball zum 3:0 einschob (82.). Dann wurde der Vorbereiter selbst glänzend ins Szene gesetzt und vollendete nach einem Sololauf zum 4:0-Endstand (84.).

Auf einen Einsatz von Füllkrug-Nachfolger Rafael Borré, der von Eintracht Frankfurt am Freitag leihweise an die Weser wechselte, warteten die Fans im Stadion allerdings vergeblich. Der Kolumbianer stand für die Partie gegen Mainz noch nicht im Kader der Norddeutschen.

1:0 Ducksch (3., Foulelfmeter)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, N. Stark, Friedl - Weiser, Groß, A. Jung - R. Schmid, Stage - Kownacki, Ducksch

1. FSV Mainz 05: Zentner - Hanche-Olsen, van den Berg, E. Fernandes - Caci, Barreiro Martins, Kohr, Mwene - Gruda, J. Lee - Onisiwo

