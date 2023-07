Segeln Videos & Hintergründe: Das war das Ocean Race 2023 mit der Malizia Stand: 05.07.2023 09:00 Uhr

Ein halbes Jahr Segel-Abenteuer, knapp 60.000 Kilometer rund um den Globus: Alles Wichtige zur 14. Auflage des Ocean Race mit Boris Herrmann und seinem Team Malizia zum Nachlesen im Live-Blog von NDR.de.

Die Doku-Reihe zum Ocean Race: Hard Water

Mutige Frauen und abgebrühte Kerle, Kampf gegen Sturm und Wellen und Notruf auf hoher See - die dreiteilige Doku-Reihe zur spektakulären Weltumseglung:

Gesamtsieg von 11th Hour am Grünen Tisch und Malizia-Jubel über Platz drei und den zweiten Etappensieg zum Schluss - so endete das Ocean Race:

Malizia in Monaco angekommen

Das Team Malizia hat die Yacht nach Monaco überführt. Skipper Boris Herrmann, Team-Mitgründer Pierre Casiraghi und die Crew feierten am Montagabend mit weiteren Mitgliedern des Teams im Fürstentum eine kleine Abschlussparty und blickten zufrieden auf das Ocean Race zurück, bei dem das deutsche Boot Rang drei in der Gesamtwertung belegte. "Boris und ich sind unglaublich stolz auf dieses Team und dankbar für die Unterstützung von allen aus unserer Mannschaft", schrieb Malizia-Teamdirektorin Holly Cova bei Instagram.

"And the winner is ..." - Will Harris

Krönender Abschluss des Ocean Race für Will Harris: Der Co-Skipper vom Team Malizia hat den Rookie-Preis erhalten. Als jüngster Skipper der Weltumseglung steuerte der 29 Jahre alte Brite auf der zweiten und vierten Etappe die Malizia, war auf allen sieben Teilstücken dabei und verdiente sich damit die Auszeichnung redlich.

Das ist der Hans Horrevoets Rookie Award

Mit dem Hans Horrevoets Rookie Award wird seit 2009 der herausragende Segler unter 30 Jahren in jeder Ausgabe des Ocean Race anerkannt, der von den jeweiligen Skippern nominiert wurde. Er erinnert an Hans Horrevoets, der Niederländer war 2006 im Alter von 32 Jahren im Atlantik bei schwerem Seegang von Bord gespült worden und konnte nur noch tot geborgen werden.

"Er ist ein talentierter Segler und sehr entschlossen", sagt Boris Herrmann über Harris, den er 2019 in sein Team holte. Der Brite ist ein Teamplayer, verliert trotz seines jungen Alters nie die Ruhe an Bord, performt an Deck und auch mal in 29 Meter Höhe bei Reperaturen am Mast. "Stoisch" nennt ihn Herrmann, "wie eine junge Version von mir." Und ebenso ambitioniert. Die Vendée Globe 2028/29 ist eines der Ziele des Briten.

Malizia-Mitgründer Casiraghi voll des Lobes

Pierre Casiraghi, Malizia-Mitgründer und guter Freunde von Skipper Boris Herrmann, hat beim finalen In-Port-Race die Chance genutzt, beim Rennen als Unterstützer mit an Bord zu sein. "Es war großartig, das Boot und die Mannschaft zusammenarbeiten zu sehen", sagte der Vizepräsident von Monacos Yacht-Club, der das Team besonders für den 24-Stunden-Weltrekord und die beiden Etappensiege lobte.

Er stellte aber auch den Mannschaftsgeist in den Vordergrund: "Es war fantastisch zu sehen, was das Team erreicht hat. Und es war eine große Erfahrung, es zu verfolgen."

Siegreicher Skipper Enright überglücklich

Nach dem "Doppelsieg" aus Gesamtwertung und Hafenrennenwertung hatte Skipper Charlie Enright vom 11th Hour Racing Team allen Grund zur Freude. "Wir hätten uns kein besseres Ende für unsere Umrundung des Planeten vorstellen können", erklärte der US-Amerikaner und freute sich über einen "märchenhaften Abschluss".

Dass 11th Hour nach der Kollision vor Den Haag überhaupt noch hatte am finalen In-Port-Race teilnehmen können, hatte das Team seiner Mannschaft an Land zu verdanken. "Unsere Crew hat drei Tage lang ununterbrochen gearbeitet, um uns wieder aufs Wasser zu bekommen. Dank ihr konnten wir am großen Finale teilnehmen", sagte Enright und dankte auch all den anderen, die 11th Hour in den vergangenen Jahren unterstützt hätten.

Endstand beim Ocean Race

1. 11th Hour Racing - 37 Punkte

2. Holcim - PRB - 34 Punkte

3. Team Malizia - 32 Punkte

4. Biotherm Racing - 23 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

Gesamtwertung der Hafenrennen

1. 11th Hour Racing - 29 Punkte

2. Team Malizia - 25 Punkte

3. Biotherm Racing - 19 Punkte

4. Team Holcim - 17 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 10 Punkte

Herrmann nach zweitem Etappensieg: "Gib niemals auf!"

Nach dem Sieg auf der letzten Etappe ließ der Hamburger Boris Herrmann für sich und die Crew der Malizia - Seaexplorer das Ocean Race Revue passieren. "Natürlich war der größte Tiefpunkt der Riss im Mast. Aber davon zurückzukommen und die Etappe im Südpolarmeer zu gewinnen, das ist wirklich die große Lektion des Ocean Race. Sie lautet: Gib niemals auf! Es gibt immer etwas, wofür du kämpfen musst. Und wenn du das tust, wirst du belohnt."

Herrmann: "Ocean Race ein intensives, tolles Abenteuer"

"Es ist eine intensive Erfahrung, ein großes und tolles Abenteuer", beschrieb ein überglücklicher Boris Herrmann im ausführlichen NDR Interview das Ocean Race. "Man wächst hinein in dieses Rennen und auch in die Familie des Teams." Der Hamburger schwärmte vor allem von der Atmosphäre an Bord der Malizia: "Wir haben uns nie gestritten, es gab nie ein lautes Wort. Es war einfach eine Harmonie."

The Ocean Race: Das waren die Etappen

1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 2. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Die Etappen in der Video- Zusammenfassung:

Die Berichte zu den Etappenfinals:

