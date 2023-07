Frauen-Bundesliga Wolfsburgs Stammspielerin Roord wechselt nach England Stand: 06.07.2023 13:35 Uhr

Die niederländische Nationalspielerin Jill Roord verlässt den Fußball-Rekordmeister VfL Wolfsburg und wechselt zu Manchester City. Laut Medienberichten soll Wolfsburg eine Ablösesumme zwischen 300.000 und 400.000 Euro erhalten.

Wie die Wolfsburger am Donnerstag mitteilten, löste der Bundesligist den Vertrag auf Wunsch der 26 Jahre alten Mittelfeldspielerin vorzeitig auf. Roords Kontrakt wäre erst im nächsten Jahr ausgelaufen.

"Nachdem wir Jills Wunsch, das Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden, im letzten Sommer nicht nachgekommen sind, haben wir ihrer erneut vorgetragenen Bitte nun entsprochen", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball VfL Wolfsburg. Selbstverständlich hätte man Roord auch in der kommenden Saison gerne im Wolfsburger Trikot gesehen.

Roord womöglich bislang teuerster Bundesliga-Abgang

Der VfL gab der Bitte Roords statt, da sich die Rahmenbedinungen geändert hätten. "Mit Blick auf die wirtschaftliche Komponente eines Transfers und unter Berücksichtigung der entscheidenden Tatsache, sie nicht an einen Champions-League-Konkurrenten 2023/2024 zu verlieren, halten wir die Lösung für die bestmögliche", so Kellermann.

Die "wirtschaftliche Komponente" wird bei der vorzeitigen Vertragsauflösung wahrscheinlich eine besonders große Rolle gespielt haben, denn mit einer Ablösesumme zwischen 300.000 und 400.000 Euro wäre die Vize-Weltmeisterin womöglich sogar der bislang teuerste Bundesliga-Abgang. Für die dänische Torjägerin Pernille Harder hatte Wolfsburg 2020 dem Vernehmen nach rund 350.000 Euro vom FC Chelsea überwiesen bekommen.

Wolfsburg verliert Stammspielerin

Manchester City hatte in der abgelaufenen Saison der englischen Liga Platz vier belegt und damit knapp die Champions-League-Qualifikation verpasst. Mit dem VfL gewann die Niederländerin zweimal den DFB-Pokal sowie 2022 die Deutsche Meisterschaft. Sie stand in 69 Pflichtspielen für Wolfsburg auf dem Platz und zählte zur Stammelf von Trainer Tommy Stroot.

Für die ehemalige Arsenal-Spielerin ist es das zweite Engagement in England. "Ich habe immer gedacht, dass die Women's Super League sehr wettbewerbsfähig ist. Wieder in England zu spielen, ist wie ein Traum - ich habe das Gefühl, dass ich mich als Spielerin während meiner Zeit in Deutschland sehr entwickelt habe", sagte Roord, die bei ManCity einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat.

