NDR-Sport VfL Wolfsburg holt Portugiesen Tiago Tomas

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den portugiesischen Angreifer Tiago Tomas verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von Sporting Lissabon, spielte zuletzt auf Leihbasis für den VfB Stuttgart.

"Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, er hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass seine Qualitäten unser Offensivspiel noch variabler machen werde", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Tomas unterschrieb bei den "Wölfen" einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Vier Titelgewinne mit Sporting Lissabon

Wolfsburg ist die dritte Station für ihn. Der Portugiese wechselte im Jahr 2014 in die Nachwuchsabteilung von Sporting Lissabon, wo ihm auch der Sprung in die erste Mannschaft gelang. Mit dem Traditionsclub gewann Tomas die portugiesische Meisterschaft (2021), zweimal den Ligapokal (2021 und 2022) sowie den Superpokal (2021).

Für Sporting absolvierte der 1,80-Meter-Mann insgesamt 66 Pflichtspieleinsätze (neun Tore, vier Vorlagen). Im Januar 2022 folgte der Wechsel in die Bundesliga. Per Leihgabe spielte Tomas anderthalb Jahre für den VfB Stuttgart und erzielte bei seinen insgesamt 47 Einsätzen acht Tore (vier Vorlagen). Nach Cedric Zesiger, Moritz Jenz und Vaclav Cerny ist Tomas der vierte Zugang der Grün-Weißen für die neue Saison.