NDR-Sport VfL-Frauen: Meisterschaft futsch, Bayern-Wiedersehen im Pokalfinale?

Nach der bitteren 0:4-Pleite im Bundesliga-Topspiel im eigenen Stadion gegen den FC Bayern München bleibt den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nur noch der DFB-Pokal als Titelchance - und als mögliche Revanche.

Von Matthias Heidrich

0:4 leuchtete es von der Anzeige im VfL-Stadion, aber so richtig verstehen konnte das niemand in Wolfsburg. "In der Höhe spiegelt das Ergebnis das Spiel nicht wider", sagte Torhüterin Merle Frohms. Im Duell mit Spitzenreiter Bayern München hatten sich die "Wölfinnen" vor der Rekordkulisse von knapp 25.000 Zuschauern eigentlich auf Augenhöhe präsentiert und doch eine Klatsche kassiert.

Hendrich: "Bayern war einfach effektiv"

Nationalverteidigerin Kathrin Hendrich wusste auch warum: "Bayern war einfach effektiv, deswegen steht dieses 4:0 da." Und die Wolfsburgerinnen eben nicht. Fußball kann dann manchmal doch so einfach sein.

Unterm Strich sind bei sieben Punkten Rückstand und fünf verbleibenden Ligaspielen alle Titelträume der Niedersächsinnen geplatzt. "Ich weiß, dass die Bayern im Normalfall keine sieben Punkte mehr liegenlassen", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot.

Pokal-Halbfinale gegen Essen steht an

Er muss mit seiner Mannschaft, die auch in der Champions League schon raus ist, nun einen Spagat hinlegen. Einerseits geht es darum, die Niederlage im Prestigeduell gegen die Münchnerinnen schnell aufzuarbeiten und abzuhaken. Andererseits steht schon am kommenden Sonnabend (13 Uhr) das DFB-Pokal-Halbfinale zu Hause gegen die SGS Essen an - und damit die letzte verbliebene Titelchance.

"Essen ist jetzt das wichtigste Spiel für uns."

— Ewa Pajor

Frohms will "ein bisschen Abstand gewinnen, runterkommen, von Familien und Freunden ablenken lassen. Aber dann den Fokus auf Essen richten. In den Wettbewerb wollen wir jetzt alles reinwerfen."

Popp und Hegering angeschlagen

Coach Stroot glaubt an sein Team: "Wir haben genug Erfahrung im Kader, um solche Situationen zu lösen." Das Problem: Mit der verletzten Kapitänin Alexandra Popp und womöglich auch Marina Hegering, die gegen Bayern früh angeschlagen vom Platz musste, könnten den Wolfsburgerinnen im Pokal-Halbfinale zwei ganz erfahrene Akteurinnen fehlen.

Revanche gegen Bayern im Pokal-Finale?

Die Klasse, Essen trotzdem zu schlagen, haben die VfL-Frauen zweifelsohne. In ihrem Lieblingswettbewerb ohnehin. Neun Pokalsiege feierten die Wolfsburgerinnen zuletzt in Serie. Der zehnte soll es am 9. Mai in Köln werden. Dann kommt es womöglich auch zur Revanche gegen die Bayern. Die Münchnerinnen treffen im zweiten Semifinale am Ostersonntag auf Eintracht Frankfurt (15.45 Uhr, live im Ersten).

