NDR-Sport VfB Lübeck: Neue Hoffnung nach Sieg in Sandhausen

VfB Lübeck: Neue Hoffnung nach Sieg in Sandhausen Stand: 19.12.2023 21:00 Uhr

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat im letzten Spiel des Jahres neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Beim SV Sandhausen siegten die Schleswig-Holsteiner mit 2:1 (2:0).

Von Tobias Knaack

Die Mannschaft von Trainer Bastian Reinhardt überzeugte beim SVS mit einer kompakten Defensivleistung, zeigte sich sehr bissig und ließ kaum Chancen der Gastgeber zu. Und vorne reichten drei starke Minuten für den dritten Saisonsieg. Manuel Farrona Pulido traf zur Führung, und Tarik Gözüsirin legte kurz darauf nach (20.).

Nach einem späten Gegentreffer durch Livan Burcu (89.) kam noch einmal Spannung auf, letztlich aber stand der erste Lübecker Erfolg nach fast zwei Monaten. Ende Oktober hatte es ein 3:2 gegen Viktoria Köln gegeben.

Lübecker Doppelschlag binnen drei Minuten

Eine Viertelstunde lang "beschnupperten" sich beide Teams im Hardtwaldstadion, dann schlugen die Lübecker eiskalt zu, konkreter: Die Gastgeber sorgten für die Führung der Gäste, der allerdings eine schöne Kombination vorausging. An deren Ende flankte Außenverteidiger Leon Sommer scharf von der rechten Seite in die Mitte. Der Ball landete bei Farrona Pulido, der den Ball auf das Tor brachte und SVS-Verteidiger Ehlich den Ball per Kopf in die eigenen Maschen beförderte (17.).

Und es kam noch besser - und es kam wieder über die rechte Seite. Und wieder war Sommer beteiligt. In der Mitte verlängerte Gözüsirin die scharfe Hereingabe von rechts gekonnt ins lange Eck. Erneut keine Chance für Nikolai Rehnen im Tor der Sandhäuser - 2:0 für den Außenseiter (20.).

Der Zweitliga-Absteiger war jetzt angestachelt und verpasste den Anschluss durch David Otto nur knapp. Um Zentimeter rauschte er an einem Ball von Alexander Mühling vorbei (22.). Das war aber auch die beste Gelegenheit der Gastgeber, die sich immer wieder in der dicht gestaffelten Lübecker Defensive verzettelten. Mit einem verdienten 2:0 für effiziente Lübecker ging es in die Kabinen.

Akono verpasst die vorzeitige Entscheidung

Nach der Pause hätten die Gäste ihre Führung beinahe ausgebaut: Mittelstürmer Cyrill Akono scheiterte aber am stark reagierenden Rehnen (47.). Ansonsten dasselbe Bild, das es schon im ersten Durchgang gegeben hatte: Lübeck stand sehr tief, die Sandhäuser hatten viel Ballbesitz, wussten damit aber nicht viel anzufangen.

Sandhausen fiel lange Zeit wenig ein. Mühling traf eine Direktabnahme nicht richtig (70.). Kein Problem für VfB-Torhüter Philipp Klewin, der kurz vor Schluss urplötzlich aber doch geschlagen war. Mühlings Ecke von rechts rutschte durch zu Burcu, der im Rückraum lauerte und wuchtig einnetzte (89.). Wenig später aber war Schluss und die Lübecker bejubelten den dritten Saisonsieg.

Spielstatistik SV Sandhausen - VfB Lübeck

20.Spieltag, 19.12.2023 19:00 Uhr

SV Sandhausen 1 VfB Lübeck 2

Tore:

0:1 Farrona Pulido (17.)

Farrona Pulido (17.) 0:2 Gözüsirin (20.)

Gözüsirin (20.) 1:2 Burcu (89.)

SV Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Göttlicher (46. A. Fuchs), Knipping (72. Diekmeier), Weik (46. Zander) - Mühling, Ben Balla - Evina (35. Stolze), El-Zein, Burcu - D. Otto (28. R. Meier)

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Kastenhofer, Löhden, Sternberg - Egerer (83. Grupe), U. Taffertshofer - M. Hauptmann, Gözüsirin (90.+5 Reddemann), Farrona Pulido (65. Velasco) - Akono (65. Facklam)

Zuschauer: 5000

