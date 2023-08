NDR-Sport VfB Lübeck: Endlich die volle Dröhnung 3. Liga Stand: 02.08.2023 17:04 Uhr

Der Aufsteiger freut sich zum Saisonauftakt in der 3. Liga auf einen Top-Gegner, Absteiger SV Sandhausen, und erwartet am Sonnabend viele Zuschauer in der heimischen Lohmühle. Das Stadion soll ein Schlüssel sein für den Klassenerhalt.

Endlich gibt's die volle Dröhnung 3. Liga: Erst einmal spielte der VfB Lübeck in der 2008 gegründeten, deutschlandweiten Spielklasse. Es war ausgerechnet die Saison 2020/2021, die wegen der Corona-Pandemie weitgehend in leeren Stadien ausgetragen wurde.

VfB Lübeck in der 3. Liga: Endlich mit Fans

Lediglich in vier Partien waren Fans zugelassen - insgesamt 7.440 Zuschauer sahen zwei Unentschieden und zwei VfB-Niederlagen. Das sind weniger Menschen, als im vergangenen November zum Regionalliga-Spiel der Lübecker gegen den HSV II kamen! Die stimmungsvolle Lohmühle giert also nach der 3. Liga, auch VfB-Kapitän Tommy Grupe kann es kaum abwarten.

"Die Vorfreude ist riesengroß", sagt der 31-Jährige, der bereits beim Abstieg 2021 dabei war. "Wer Spiele auf der Lohmühle gesehen hat, der weiß, wie es hier abgeht. Ich glaube, dass unser zwölfter Mann uns Punkte geben wird."

Trainer Pfeiffer: "Vorbereitung hat Selbstvertrauen gebracht"

Auch Trainer Lukas Pfeiffer freut sich auf eine "tolle Kulisse und einen tollen Gegner". Der 32-Jährige sieht sein Team gut vorbereitet: "Die letzten Spiele waren richtig gut. Wir haben gut verteidigt gegen gute Gegner und haben Selbstvertrauen sammeln können durch gute Ergebnisse."

"Darüber, dass wir überall als erster Absteiger gehandelt werden, können wir nur schmunzeln."

— VfB-Trainer Lukas Pfeiffer

Das sind die Schlüssel zum VfB-Erfolg: Das Stadion soll zur Festung werden, die Defensive am besten auch. Und vorne hilft ein Standardtor. Innenverteidiger Grupe tut sich hier besonders hervor: Der Kapitän erzielte in der Aufstiegssaion neun Tore, traf auch im Schleswig-Holstein-Pokal vor zwei Wochen gegen Eutin 08 (7:0) doppelt.

Pfeiffer weiß um Grupes Wert, defensiv wie offensiv, sagt aber auch: "Wir haben gewisse Waffen, die wir mitbringen - das sind nicht nur gute Standards." Der Coach setzt auf den Mannschaftsgeist. "Wenn ich mir die Etats, die Rahmenbedingungen und die individuelle Qualität in der Liga angucke, dann müssen wir als Team herausstechen. Wir wollen als Einheit auftreten. Es müssen alle verteidigen, da darf sich keiner rausnehmen."

"Wir haben viel Aufwand betrieben, um jetzt nicht nur eine Abenteuerreise in dieser Liga zu unternehmen, sondern auch drinzubleiben."

— Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer

Am Sonnabend wird das direkt auf die Probe gestellt, Absteiger Sandhausen (14 Uhr, im NDR Livecenter) gilt bei Wettanbietern als der größte Favorit auf den Aufstieg. Dennis Diekmeier, Rouwen Hennings oder David Otto bringen Erfahrung aus Bundesliga und 2. Liga mit. Auch hier gilt also: Es gibt sofort die volle Dröhnung für den VfB.

Kölle fällt lange aus - wenige U23-Spieler im Kader

Fehlen wird den Lübeckern neben Angreifer Felix Drinkuth (Außenmeniskusanriss) auch Robin Kölle, er muss am Knie operiert werden und dürfte achte Wochen fehlen. Ein herber Rückschlag - nicht nur, weil der Verteidiger in der vergangenen Saison mit 34 Einsätzen zum absoluten Stammpersonal zählte. Vielmehr ist Kölle einer von nur fünf U23-Spielern im Kader. Mindestens vier von ihnen müssen laut DFB-Statuten im Spieltagskader stehen.

Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, hat der VfB daher beim DFB Spielgenehmigungen für Torwart Lasse Grossmann und Mittefeldspieler Emanuel Adou aus der U23 beantragt. Sorgen bereitet auch Hanno Behrens: Den Routinier plagen muskuläre Probleme.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Grupe, Löhden, Rüdiger - Taffertshofer, Boland - Hauptmann, Gözüsirin, Velasco - Akono

SV Sandhausen: Rehnen - Knipping, Geschwill, Laux - Diekmeier, Ben Balla, Mühling, Ehlich - Burcu - Otto, Hennings

Dieses Thema im Programm:

Schleswig-Holstein 18:00 | 02.08.2023 | 18:00 Uhr