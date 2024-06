NDR-Sport Verkleidet als EM-Maskottchen - YouTuber aus Niedersachsen schummelt sich ins Stadion Stand: 17.06.2024 15:17 Uhr

Der niedersächsische YouTuber Marvin Wildhage ist nach einem nicht genehmigten Videodreh von der UEFA mit einem Stadionverbot belegt worden. Der Webvideoproduzent hatte sich vor dem EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland als Maskottchen Albärt unerlaubt Zutritt zur Münchner Arena verschafft.

Die UEFA bestätigte am Montag, dass es beim 5:1 der Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag "einen Vorfall mit einem gefälschten Maskottchen-Kostüm gegeben" habe. Drei Personen hätten sich demnach unberechtigt Zugang zum Stadion in Fröttmaning verschafft.

Was für den europäischen Fußball-Dachverband zu Beginn der Kontinentalmeisterschaft eine Blamage ist, ist für den 27-jährigen Wildhage aus dem niedersächsischen Peine ein Klick-Hit: Mehr als 825.000 Mal wurde sein Video mittlerweile aufgerufen, erhielt mehr als 120.000 "Gefällt mir"-Angaben und sorgte bis Montagnachmittag für knapp 4.000 Kommentare.

Mit gefälschter Akkreditierung und als Albärt beim Spiel

Der in den sozialen Medien beliebte YouTuber hatte sich mit einer gefälschten Akkreditierung und einem Kostüm des EM-Maskottchens Zutritt zum Stadion verschafft. Er hatte reihenweise Fotos von Volunteers in den sozialen Medien entdeckt, die dort ihre Akkreditierung samt QR-Code zeigten - leichte Beute.

Die Kontrollen durch die Ordner blieben ohne Folgen für ihn. Versteckt im Kostüm schaffte es Wildhage den Bildern zufolge bis an den Spielfeldrand. Am Ende des Videos berichtet er, er sei schließlich erwischt und von der Ordnungskräften in Gewahrsam genommen worden.

Wildhage hatte sich bereits ins DFB-Training gemogelt

"Die UEFA hat die Situation ausgewertet und die notwendigen organisatorischen Maßnahmen eingeleitet", teilte der Dachverband mit, ohne Details zu nennen. Es gebe laufende Verfahren der Ermittlungsbehörden.

Wildhage hatte sich vor einigen Wochen bereits beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft vor dem Turnier in Jena eingeschleust. Er stand kurzzeitig - ausgerüstet mit Trainingskleidung - am Rande des Rasens, wo die Profis gerade Passübungen machten.

Nach der Aktion ließ er sich von einem DFB-Mitarbeiter auf die Ränge begleiten. Dort wurde er von jungen Zuschauern erkannt und um Autogramme gebeten.