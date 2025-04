NDR-Sport VAR sagt erst Nein, dann Ja: Werder Bremen besiegt den VfL Bochum Stand: 19.04.2025 17:27 Uhr

Werder Bremen darf weiter vom Einzug in das internationale Geschäft träumen: Die Mannschaft von Trainer Ole Werner setzte sich am Sonnabend in einer ausgeglichenen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat VfL Bochum durch.

Von Florian Neuhauss

Mit Timo Gerach war der entscheidende Mann gar nicht in Bremen mit dabei. Der Videoassistent schaltete sich aus dem fernen Köln zweimal wegen Abseits ein und korrigierte die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns um Robert Schröder: Einmal zum Leidwesen der Hanseaten, einmal zu ihrer großen Freude.

Am Ende brachte der Treffer von Mitchell Weiser seinem Team den vierten Sieg in Serie. Und die Bremer dürfen weiter von der ersten Qualifikation für den Europapokal seit 2010 träumen. Damals belegte Werder als amtierender Pokalsieger am Ende den dritten Tabellenplatz. In dieser Saison sind es weiter zwei Zähler Rückstand auf Rang sechs.

Torlose Anfangsphase trotz Chancen in Serie

Beide Teams hatten von Beginn an Lust aufs Fußball spielen - nicht so sehr aufs Verteidigen. Die erste Chance hatte Werders Marvin Ducksch nach einer starken Pressingaktion von Oliver Burke gegen Bernardo. Ducksch war frei durch, schoss aber drüber (5.). Vier Minuten später servierte der Mittelstürmer einen Freistoß perfekt auf den Kopf von Amos Pieper - dessen Abschluss war aber viel zu ungefährlich.

Auf der anderen Seite hatte Bochums Philipp Hofmann einen Drehschuss über das Tor gesetzt (8.). Werder-Kapitän Friedl hatte bei seinem No-Look-Rückpass zu Michael Zetterer riesiges Glück, dass nicht alle in Grün und Weiß blöd aus der Wäsche guckten: Zetterer stand nämlich weit vor der Torlinie, Friedls Zuspiel hoppelte nur knapp am leeren Tor vorbei (10.). Viel besser machte es der Österreicher, der gerade seinen Vertrag an der Weser verlängert hat, als er kurz darauf per Flugkopfball vor dem einschussbereiten Ibrahima Sissoko klärte.

VAR: Duckschs 1:0 zählt nicht

In der Folge verflachte die Partie allerdings. Bochum war optisch überlegen, beiden Teams fehlte allerdings der letzte Zug zum Tor.

Ganz anders zehn Minuten nach der Pause. Wieder jagten die Bremer den Gästen den Ball ab. Jens Stage schickte Ducksch mit einem Steilpass und der einmalige deutsche Nationalspieler blieb cool, schob den Ball an Horn vorbei ins Netz (55.). Nur: Ducksch stand knapp im Abseits und nach der Intervention des VAR blieb es beim 0:0.

Weiser lässt das Weserstadion beben

Falscher Alarm gleich in doppelter Hinsicht - denn das Spiel verfiel danach wieder ins alte Muster. Mit einem Dreifachwechsel versuchte Werder-Trainer Ole Werner, für ein Signal zu sorgen und die Offensive zu beleben (68.). Und um ein Haar hätte Joker Justin Njinmah prompt gestochen. Sein Schuss aus sechs Metern landete aber genau in den Armen von Horn (70.).

Aufgrund des Spielstandes nahm die Spannung von Minute zu Minute zu. Und banges Warten war auch wieder nach dem wegen Abseits zurückgepfiffenen Treffers von Mitchell Weiser angesagt. Denn wieder meldete sich der VAR - und diesmal zählte das Tor: 1:0 für Bremen (80.).

Den Sieg konnte Werder dann in Überzahl über die Zeit bringen. Nach einem Foulspiel waren die Emotionen hochgekocht. Bei einer Rudelbildung sahen Niklas Stark und Sissoko Gelb. Für den Bochumer war es die zweite - Gelb-Rot (86.). Neun Minuten wurden nachgespielt - doch am Sieg der Bremer änderten die nichts mehr.

Spielstatistik Werder Bremen - VfL Bochum

30.Spieltag, 19.04.2025 15:30 Uhr

Werder Bremen 1 VfL Bochum 0

Tore:

1:0 Weiser (80.)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen, Agu - Stage (68. Bittencourt), R. Schmid (89. Topp) - Burke (68. Njinmah), Ducksch (68. Grüll)

VfL Bochum: T. Horn - Oermann, Medic, Bernardo - Passlack (78. Masovic), Sissoko, Krauß, Wittek (88. Pannewig) - Masouras (79. Broschinski), P. Hofmann (78. Bamba), Holtmann (63. Boadu)

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

Die NDR 2 Bundesligashow | 19.04.2025 | 15:30 Uhr