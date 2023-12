NDR-Sport United Cup: Kerber verliert erstes Tennis-Match nach Baby-Pause Stand: 30.12.2023 09:53 Uhr

Tennisprofi Angelique Kerber hat ihr erstes offizielles Match nach der Babypause verloren. Beim United Cup (29. Dezember bis 7. Januar) in Perth und Sydney unterlag sie der Italienerin Jasmine Paolini mit 4:6, 5:7.

Dabei bot die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel nach knapp eineinhalb Jahren Pause der aktuellen Nummer 30 der Welt lange Zeit Paroli. Im ersten Durchgang ging es hin und her. Sie führte 3:1, beim Stand von 4:5 aus ihrer Sicht schlug die 35-jährige Kerber in Sydney allerdings gegen den Satzverlust auf. Bei Einstand konnte sie aber gleich mehrfach ihren Aufschlag nicht durchbringen und musste diesen dann auch abgeben.

"Ich bin beeindruckt. Ich weiß, wie es ist, nach langer Pause zurückzukehren. Natürlich ist es noch nicht ihr bestes, aber großartiges Tennis."

— Teamkollegin Laura Siegemund auf der Tribüne

Kerber, die durch ihre lange Auszeit nicht mehr in der Weltrangliste gelistet ist, musste in der Folge schnell ein Break hinnehmen und lag 1:3 zurück. Doch die gebürtige Bremerin wollte sich nicht so leicht geschlagen geben, schaffte das Rebreak und nahm wenig später der acht Jahre jüngeren Gegnerin, die im zweiten Durchgang zwischenzeitlich unter Wadenkrämpfen litt, zum 4:3 erneut den Aufschlag ab. Aber das Spiel kippte noch einmal - und auch der zweite Satz ging an Paolini.

Jetzt kommt es auf Zverev und das Doppel an

Damit ist Deutschland beim Mixed-Nationenwettbewerb, der zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen wird, mit 0:1 in Rückstand geraten. Kerber tritt in der Vorrunde unter anderem an der Seite von Olympiasieger Alexander Zverev an, der im zweiten Einzel des Tages gegen Lorenzo Sonego antritt. Für das möglicherweise entscheidende abschließende Doppel sind Laura Siegemund und Maximilian Marterer gemeldet.

Am Neujahrsmorgen wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug des United Cups Frankreich. Die jeweiligen Ersten der sechs Dreiergruppen sowie die zwei besten Vorrundenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale des Zehn-Millionen-Dollar-Turniers Anfang Januar.

Kerber und die "größte Herausforderung"

Die Spiele beim United Cup sind Kerbers erste im Fokus der Öffentlichkeit, seit sie vor zehn Monaten ihre Tochter Liana zur Welt gebracht hat. Die 35-Jährige bezeichnete dieses Comeback im Vorfeld des United Cups als "die größte Herausforderung meiner Karriere". An ihrer Seite hat sie dabei einmal mehr ihren langjährigen Coach Beltz.

Wo sie nach langer Vorbereitung stand, habe sie nicht einschätzen können. Nach der Niederlage gegen Paolini erscheint der Weg zurück allerdings vielleicht noch mal ein kleines Stückchen länger zu sein.

