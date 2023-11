NDR-Sport TSV Hannover-Burgdorf feiert Heimsieg gegen Lemgo-Lippe Stand: 25.11.2023 20:43 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat sich vor heimischem Publikum zwei Punkte erkämpft. Gegen den TBV Lemgo-Lippe gelang am Samstagabend ein 34:32 (17:14). Für die "Recken" ging es hoch auf Tabellenplatz sechs.

Nachdem die "Recken" in der ersten Viertelstunde zumeist einem Rückstand - zeitweise gar mit drei Toren (4:7) - hintergelaufen waren, fanden sie in der Schlussphase besser in die Partie. Die Deckung stand jetzt kompakter, und vorne wurden die Chancen besser genutzt. Mit der Folge, dass sie sich noch vor der Pause eine Drei-Tore-Führung erarbeiteten. Mit einem 17:14 ging es in die Kabine. Und die Niedersachsen kamen auch konzentriert wieder auf das Spielfeld zurück: Maximilian Gerbl sorgte in der 34. Minute erstmals für einen Fünf-Tore-Vorsprung (20:15).

"Recken" trotzen Schwiergkeiten

Aber: Das Team von TSV-Trainer Chistian Prokop machte sich das Leben selbst schwer. Durch Rote Karten für Kreisläufer Ilija Brozovic (42.) und Vincent Büchner (43.) sowie einen Wechselfehler - dies alles führte zeitweilig zu einer 3:6-Unterzahl. Lemgo kam heran, und zehn Minuten vor dem Ende war mit dem 27:27 wieder alles offen. Doch Hannover reagierte stark, fand sofort die Antwort und setzte sich durch Jonathan Edvardsson und Justus Fischer wieder auf 29:27 ab. Als Tilen Strmljan zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene für das 32:28 sorgte, sprach schon viel für einen Erfolg der "Recken". Und so kam es dann auch.

