Transfercoup Marcel Halstenberg zurück bei Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist eine spektakuläre Rückholaktion gelungen: Der Wechsel von Marcel Halstenberg vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig nach Niedersachsen ist perfekt. Der 31-Jährige hat bei seinem früheren Jugendclub einen Vertrag unterschrieben.

Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach bei rund 700.000 Euro liegen. Am Vormittag hatte sich der Abwehrspieler in Leipzig verabschiedet, am Nachmittag war er in Hannover. Halstenberg soll den Niedersachsen mit seiner großen Erfahrung dabei helfen, die oberen Plätze in der Zweiten Liga angreifen zu können.

Es sind vor allem familiäre Gründe, die den Linksverteidiger zurück zu seinem Ex-Club treiben. Der Routinier hat bei den "Roten" bereits zwölf Jahre in der Jugend verbracht, für Hannovers Zweitvertretung hatte er 19 Partien in der Regionalliga Nord bestritten. 2011 wechselte er zum West-Regionalligisten Borussia Dortmund II, mit dem er in die Dritte Liga aufstieg. 2013 folgte der Transfer zum Zweitligisten FC St. Pauli.

RB Leipzig lässt verdienten Spieler ziehen

Für die Kiezkicker lief der Verteidiger in 54 Zweitligaspielen (sechs Tore) auf, ehe er sich RB Leipzig anschloss. Mit den Sachsen stieg er in die Bundesliga auf und avancierte zum Nationalspieler: 2017 gab er sein Debüt im DFB-Trikot, sein bis dato letztes Länderspiel bestritt er bei Europameisterschaft 2021 beim 4:2 gegen Portugal.

Bei RB hatte er erst im vergangenen Sommer bis 2024 verlängert, nun kommt es wohl nach acht Jahren zur Trennung. Nach der Verpflichtung des französischen Innenverteidigers El Chadaille Bitshiabu von Paris Saint-Germain und wegen seiner langjährigen Verdienste um den Club sind die Leipziger bereit, Halstenberg schon ein Jahr vor Vertragsende und deutlich unter dem Marktwert ziehen zu lassen.

Halstenberg will mehr Zeit für die Familie

Gerade vor der Heim-EM 2024 hätte sich Halstenberg als defensivstarker Linksverteidiger, ein in Deutschland rares Gut, noch einmal Bundestrainer Hansi Flick empfehlen können. Und doch scheint der Routinier, der nur 30 Autominuten südlich von Hannover in Laatzen das Licht der Welt erblickte, einen anderen Weg zu wählen. Die Gründe sind so persönlich wie nachvollziehbar. 2020 war sein Vater Andreas verstorben, seine Mutter Petra einige Monate danach. Im Interview mit der "Mitteldeutschen Zeitung" ließ Halstenberg im Vorjahr durchblicken, dass er besonders seiner Tochter mehr Zeit mit der Familie ermöglichen will.

Bald schon wird Familie Halstenberg ins neue Haus im Hannoveraner Umland umziehen, auch Ehefrau Franziska stammt aus der Gegend. "Ich bin dankbar dafür, dass wir meinen großen Bruder, mit dem ich ein sehr enges Verhältnis habe, und meine Schwiegereltern, die ich nun schon 18 Jahre kenne und die mittlerweile wie meine eigenen Eltern sind, an unserer Seite haben", sagte Halstenberg einmal. Mit seiner Rückkehr zu 96 ist das Familien-Idyll endgültig perfekt.

