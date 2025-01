NDR-Sport Trainingslager-Bilanz VfL Wolfsburg: Mit neuer Energie nach Europa? Stand: 09.01.2025 11:51 Uhr

Für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist es eine Vorbereitung mit ganz besonderen Abläufen, den üblichen Transfer-Gerüchten und einem großen Ziel vor Augen: dem Erreichen des Europapokals. Aus dem Trainingslager in Portugal geht es direkt zum Ligaauftakt bei der TSG Hoffenheim. NDR Reporter Kristoffer Klein war vor Ort und zieht Bilanz.

Von Kristoffer Klein

Es war ein bisschen wie Nachhausekommen für Maximilian Arnold. Der Wolfsburger Kapitän wurde am ersten Tag im Mannschaftshotel "The Conrad Algarve" von einem Kellner mit den Worten "Welcome back, captain" begrüßt. "Das habe ich so auch noch nie erlebt", erzählte Arnold nach der ersten Trainingseinheit mit einem Lachen im Gesicht.

Seit 2019 - mit zwei Jahren Corona-Pause - reist der VfL nun schon im Januar ins frühlingshafte Portugal. Temperaturen von bis zu 18 Grad, viel Sonne und perfekte Bedingungen auf der Anlage "The Campus". Arnold & Co. konnten täglich in kurzen Hosen die rund zwei Kilometer vom Hotel zum Trainingsgelände radeln.

Hasenhüttl will "Balance zwischen Spektakel und Kompaktheit"

Eines der wichtigsten Themen, das die Profis und vor allem das Trainerteam im Gepäck hatten, war die defensive Stabilität. Denn nach einer zwischendurch sehr guten Phase hatte der VfL in den letzten drei Bundesliga-Spielen des alten Jahres neun Gegentore kassiert und war auf Tabellenplatz elf abgerutscht.

Auftakt bei der TSG Hoffenheim

Trainer Ralph Hasenhüttl sprach von der "Balance zwischen Spektakel und Kompaktheit", die seiner Mannschaft zuletzt nicht mehr so gut gelungen sei. Aber auch davon, dass seine Spieler "lernwillig und kritikfähig" seien. Mit Blick auf das erste Spiel des neuen Jahres bei der TSG Hoffenheim am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird vor allem Hasenhüttls Wahl des Defensiv-Personals mit Spannung erwartet.

Amoura zaubert, Nmecha hofft auf verletzungsfreies Jahr

Was die Wolfsburger Offensive betrifft, haben die Tage in Portugal den guten Eindruck der vergangenen Monate bestätigt: VfL-Topscorer Mohammed Amoura (fünf Tore, sieben Vorlagen in der Liga) beeindruckte die mitgereisten Fans immer wieder mit seiner Schnelligkeit und spektakulären Toren. Sein Sturz auf die rechte Schulter sorgte nur zu Beginn des Trainingslagers kurz für Aufregung. Zuletzt gab es keinerlei Anzeichen mehr, dass er den Start ins neue Jahr verpassen könnte.

"Wir wollen in einen europäischen Wettbewerb."

— Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen

Einer der anderen Hoffnungsträger für den weiteren Saisonverlauf ist Lukas Nmecha. Der 26-Jährige war in den vergangenen Jahren von mehreren schweren Verletzungen (Knie, Oberschenkel) zurückgeworfen worden. Seine Kurzeinsätze vor der Winterpause waren vielversprechend. "Ich fühle mich besser als bei meinen anderen Comebacks", berichtete er in Almancil. Nmecha, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, dürfte sehr bald wieder ein Kandidat für die Startelf ein.

Winds Zukunft weiter offen

Das gilt auch für Jonas Wind. Der Däne steht mit sechs Bundesliga-Toren auf Platz eins der vereinsinternen Rangliste, kam aber meistens als Joker von der Bank. Eine Situation, die der 25-Jährige schon mehrfach öffentlich beklagt hat. Zu seiner Zukunft (Vertrag beim VfL bis 2026) wollte er auch in Portugal nichts Konkretes sagen: "Wir werden sehen, was im Januar kommt", so Wind mit Blick auf das momentan geöffnete Transferfenster. "Und wenn nichts kommt, bleibe ich ein Wolfsburg-Spieler." Grundsätzlich fühle er sich wohl im Club, "aber natürlich will ich gerne von Anfang an spielen".

Baku zu Schäfer nach Leipzig?

Dieses sportliche Privileg hat Ridle Baku bisher in fast jedem Bundesligaspiel dieser Saison genossen. Ob er auch weiterhin für den VfL aufläuft, ist allerdings offen. Der 26-Jährige soll den Clubbossen mitgeteilt haben, dass er zu RB Leipzig wechseln will. Und damit zum ehemaligen Wolfsburger Meisterspieler und Geschäftsführer Marcel Schäfer, der seit vergangenem Sommer der sportlich Verantwortliche bei RB ist.

Auf die Gerüchte angesprochen, lächelte Baku beim Verlassen des Trainingsplatzes nur freundlich, stieg auf sein Mountainbike und fuhr zurück zum Hotel. Als möglichen Ersatz hat der VfL offenbar den dänischen Nationalspieler Andreas Skov Olsen vom FC Brügge im Visier. "Er ist enorm talentiert", so Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen über seinen Landsmann. Viel mehr war ihm zu diesem Thema nicht zu entlocken. Klar ist allerdings, der VfL wird Baku nur dann gehen lassen, wenn er ihn sofort und adäquat ersetzen kann.

Christiansen unterstreicht Europa-Ambitionen

Viel redseliger war Christiansen bei anderen Themen. Mehr als eine Stunde lang nahm er sich in der Lobby des Mannschaftshotels Zeit für die mitgereisten Journalisten. Seine sportliche Zwischenbilanz nach rund einem halben Jahr im Amt: "Vier bis sechs Punkte zu wenig!" Vor allem das 1:3 kurz vor Weihnachten gegen Dortmund - mit drei Gegentoren innerhalb weniger Minuten - habe ihn geärgert: "Das passiert, wenn wir nicht einhundertprozentig bei der Sache sind", so der 49-Jährige.

Das sei "der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die tatsächlich etwas erreicht, und einer, die nach der Saison vergessen wird". Und was es für ihn bedeute, tatsächlich etwas zu erreichen, das machte Christiansen dann auch sehr deutlich: "Wir wollen in einen europäischen Wettbewerb." Mit aktuell nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenplatz sechs ein weiterhin realistisches Ziel.

Von Portugal direkt zum Ligastart

"Entscheidend werden die ersten Spiele sein", glaubt Kapitän Arnold, "dann wird man sehen, wohin es geht." Die Route für die nächsten Tage hingegen steht schon fest: Vom Trainingslager in Portugal aus reist der VfL Wolfsburg nicht etwa nach Hause, sondern über Frankfurt in die Nähe des Spielortes Sinsheim, um nach einer Übernachtung gegen die TSG Hoffenheim aufzulaufen.

Danach ist in der englischen Woche Borussia Mönchengladbach zu Gast, bevor zum Rückrundenstart die Auswärtspartie bei Tabellenführer Bayern München ansteht. All das gehen die Wolfsburger mit einem guten Gefühl an, nach mehr als einer Woche im frühlingshaften Portugal.

