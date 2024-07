NDR-Sport Trainingsauftakt: VfL Wolfsburg startet in die Saisonvorbereitung Stand: 11.07.2024 11:50 Uhr

Nach zwei Tagen mit Leistungstests hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Donnerstag die erste Trainingseinheit der neuen Saison absolviert. Um 10 Uhr ging es für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl los. Am Freitag sind zwei Einheiten angesetzt.

Mit dabei waren am Donnerstag auch die Neuzugänge, darunter der algerische Angreifer Mohamed Amoura, dessen Ausleihe der VfL am vergangenen Montag bekanntgegeben hatte. Der 24-Jährige hatte in der abgelaufenen Serie in der belgischen Jupiler Pro League für Vizemeister und Pokalsieger Union Saint-Gilloise gespielt. Dabei gelangen dem Nationalspieler in 45 Pflichtspielen 22 Treffer.

Zudem haben die "Wölfe" drei weitere Spieler unter Vertrag genommen: Der polnische Nationalkeeper Kamil Grabara, der vom FC Kopenhagen kam, ist nach dem Abgang von Koen Casteels (zum saudischen Erstliga-Aufsteiger Al Qadsiah) als neue Nummer eins vorgesehen. Marius Müller (FC Schalke 04) ist als dessen Backup gekommen.

Der erst 18 Jahre alte Bence Dardai (Hertha BSC) soll das Mittelfeld der Grün-Weißen verstärken. Hinzu kommen noch die beiden in der vergangenen Saison verliehenen Nicolas Cozza (FC Nantes) und Bartosz Bialek (KAS Eupen), deren Perspektiven für einen Verbleib allerdings nicht allzu gut sein dürften, sowie die aus der eigenen U19 gekommenen Manuel Braun und Kofi Amoako.

EM-Teilnehmer haben noch Zeit zur Erholung

Die sieben VfL-Profis, die mit ihren Nationalspielern an der EM in Deutschland teilgenommen haben, werden erst später zum Team hinzustoßen. Somit haben die Dänen Joakim Maehle und Jonas Wind, Lovro Majer (Kroatien), Aster Vranckx (Belgien), Cedric Zesiger (Schweiz), Vaclav Cerny (Tschechien) und Patrick Wimmer (Österreich) noch etwas Zeit zur Erholung.

"Wölfe" wollen zurück auf die internationale Bühne

Die "Wölfe" gehen erneut mit dem Ziel Europapokal-Qualifikation in die neue Saison. Zuletzt waren sie in der Saison 2021/2022 international dabei - und dies gleich in der Champions League. Durch den vierten Platz in der Gruppenphase wurde damals allerdings auch die Fortsetzung in der Europa League verpasst. In der vergangenen Bundesliga-Saison waren die Niedersachsen als Tabellenzwölfter weit von der Umsetzung ihres Vorhabens entfernt. Dazu soll es nun unter Hasenhüttl kommen.

Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München

In diesem Monat wird noch in heimischen Gefilden trainiert, unter anderem steht am 27. Juli ein Testspiel beim Zweitligisten Hannover 96 (Eilenriedestadion) an. Vom 1. bis 9. August folgen im Sommerfahrplan dann das Trainingslager im österreichischen Schladming sowie das Testspiel beim englischen Premier-League-Club FC Brentford (9. August).

Nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim TuS Koblenz (19. August) startet das Hasenhüttl-Team dann in der Folgewoche mit einer harten Aufgabe in die neue Bundesliga-Saison: Die Norddeutschen empfangen Bayern München.

