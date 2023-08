NDR-Sport THW Kiel startet mit Sieg bei Balingen-Weilstetten in neue Saison Stand: 27.08.2023 16:39 Uhr

Der THW Kiel hat seine "Mission Titelverteidigung" mit einem Auswärtssieg erfolgreich begonnen. Der Handball-Rekordmeister setzte sich am ersten Bundesliga-Spieltag beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten mit 36:25 (18:15) durch.

Die Schleswig-Holsteiner taten sich am Sonntagnachmittag in der Balinger Großsporthalle zwar im ersten Durchgang noch etwas schwer mit den Schwaben. Nach dem Seitenwechsel wurde die Mannschaft von Coach Filip Jicha ihrer Favoritenrolle aber souverän gerecht. Bereits Mitte des zweiten Abschnitts war bei einer Acht-Tore-Führung die Entscheidung zugunsten des frischgebackenen Super-Cup-Gewinners gefallen.

Kieler Rückraum überragend

Der THW begann hochkonzentriert und führte nach vier Minuten bereits mit 5:1. Dem überzeugenden Auftakt folgte dann aber eine Phase, in der die Schleswig-Holsteiner nicht konsequent genug deckten und im Angriff zu überhastet agierten. Die Hausherren kamen auf 6:7 heran (9.) und stellten die "Zebras" durch ihre beherzte Spielweise auch in der Folge vor Probleme. Der Wucht aus dem Kieler Rückraum hatten die "Gallier von der Alb" aber nur bedingt etwas entgegenzusetzen.

Eric Johansson und der Färinger Elias Ellefsen a Skipagotu bei seinem Bundesliga-Debüt waren vom Zweitliga-Meister der Vorsaison nicht auszuschalten. Das Duo zeichnete nach 30 Minuten für elf der 18 THW-Tore verantwortlich.

Mrkva kein Faktor - Rote Karte für Landin

So überzeugend Johansson und a Skipagotu auftraten, so durchwachsen war die Leistung von Keeper Tomas Mrkva. Der Tscheche - im Super Cup gegen die Rhein-Neckar Löwen noch überragend - bekam im ersten Abschnitt nahezu keine Hand an den Ball. Dem Routinier gelang vor der Halbzeit nur eine Parade, während sein Gegenüber Mohamed Essam Moustafa El-Tayar sechs Kieler Würfe entschärfte. Der Ägypter hatte damit großen Anteil daran, dass der Außenseiter zur Pause lediglich mit drei Treffern in Rückstand lag.

Magnus Landin hatte El-Tayar einmal überwinden können. Um die Chance auf ein zweites Tor gegen den "Hexer" im Balinger Kasten brachte sich der Däne selbst, weil er Oddur Grétarsson ziemlich plump wegschubste und dafür die Rote Karte sah (27.).

HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 25:36 (15:18)

Tore Balingen-Weilstetten: Gretarsson (4/2 Siebenmeter), Vistorop (3), Grahovac (3), Prantner (3), Danner (2), Todorovic (2), Volz (2), Schoch (2), Heinzelmann (1), Hildenbrand (1), Leimeter (1), Huber (1)

THW Kiel: Johansson (9), Ellefsen a Skipagotu (7), Dahmke (4), Reinkind (4), Øverby (3), Duvnjak (2), Wiencek (2), Wallinius (2), Landin Jacobsen (1), Ekberg (1/1), Bilyk(1)

Zuschauer: 2.350

THW dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren durch einen Doppelschlag sogar auf 17:18 heran (32.) und durften kurzzeitig von einer Sensation träumen. Die Betonung liegt jedoch auf "kurzzeitig". Denn der THW erstickte die Träume der Spielgemeinschaft von einer faustdicken Überraschung mit einem eindrucksvollen 5:0-Lauf zum 23:17 (36.). Kurz darauf betrug die Kieler Führung sogar acht Tore (26:18/42.). Damit war die Vorentscheidung gefallen.

Mit sehr robuster und konzentrierter Deckungsarbeit sowie Entschlossenheit im Abschluss hatten die Norddeutschen dem Außenseiter den Zahn gezogen. Der Rest war für das Jicha-Team eine bessere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen.

