NDR-Sport Testspiele: Siege für Braunschweig und St. Pauli, HSV chancenlos Stand: 15.07.2023 14:43 Uhr

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig überrascht gegen Betis Sevilla, St. Pauli bezwang den Vizemeister Aserbaidschans. Der HSV war gegen Salzburg klar unterlegen - die Testspiele der Nordclubs am Sonnabend.

Braunschweig besiegte den Tabellensechsten der vergangenen La-Liga-Saison mit 3:1 (3:0). Keita Endo (20. Minute), Anton Donkor (34.) und Neuzugang Johan Gomez (35.) schossen die Braunschweiger Tore im Eintracht-Stadion schon vor der Halbzeitpause.

HSV chancenlos gegen Salzburg

Der Hamburger SV hat hingegen eine klare Testspiel-Niederlage gegen Red Bull Salzburg kassiert. Zum Abschluss seines Trainingslagers in Kitzbühel verloren die Hanseaten gegen den österreichischen Meister mit 1:4 (1:3).

Immanuel Pherai schoss in der 30. Minute das einzige Tor für den HSV. Da stand es nach den frühen Gegentreffern durch Karim Konaté (8.), Dennis Hadzikadunic (13./Eigentor) und Amankwah Forson (23.) aber schon 0:3. Dorgeles Nene (55.) erhöhte nach der Pause auf 4:1. Die Hamburger waren klar unterlegen und hätten noch deutlich höher verlieren können.

St. Pauli mit erfolgreichem Abschluss

Der FC St. Pauli hat hingegen das erste von zwei Testspielen an nur einem Tag gewonnen. Gegen den aserbaidschanischen Vizemeister Sabah FK siegten die Hamburger am letzten Tag ihres Trainingslagers in Südtirol mit 4:1 (3:0). Zwei Tore schoss dabei Elias Saad in der 17. und 24. Minute. Die weiteren Treffer erzielten Oladapo Afolayan (19.) und Andreas Albers (75.).

Am Nachmittag trifft der Kiezclub auf Arminia Bielefeld. Hansa Rostock (gegen Pogon Stettin) und Holstein Kiel (gegen Austria Lustenau) sind ebenfalls im Einsatz, außerdem trifft Bundesligist VfL Wolfsburg auf eine Amateurauswahl.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 15.07.2023 | 23:03 Uhr