NDR-Sport Testspiele: Osnabrück siegt, Halstenberg-Debüt in Hannover glückt Stand: 22.07.2023 14:52 Uhr

Am Sonnabend stehen für die Nordclubs der 2. Bundesliga die letzten Testspiele vor dem Saisonstart an. Osnabrück, Braunschweig und Hannover schlossen die Vorbereitung erfolgreich ab.

Nationalspieler Marcel Halstenberg gab drei Tage nach seinem Wechsel von RB Leipzig sein Debüt für Hannover 96. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler kam am Samstag beim 3:0 (1:0)-Testspielsieg gegen den spanischen Spitzenclub FC Villarreal unter großem Jubel der Fans in den letzten neun Minuten zum Einsatz.

Halstenberg war bereits am Vormittag eine Halbzeit lang dabei, als ein B-Team der 96er unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die zweite Mannschaft von Villarreal verlor (0:2). Eine Woche vor dem ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison feierten die 96er gegen den Europa-League-Sieger von 2021 ihre Saisoneröffnungsfeier. Alle drei Tore vor 11.000 Zuschauern schoss Louis Schaub (43./66./86. Minute).

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück besiegte den Drittligisten Viktoria Köln dank eines Eigentores mit 1:0 (0:0). Das Spiel auf der Sportanlage am Schinkelberg war unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen worden.

Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger blieb in allen ihrer sechs Vorbereitungspartien ungeschlagen und kassierte lediglich ein Gegentor. Im ersten Saisonspiel erwartet der VfL am nächsten Sonnabend (13 Uhr) den Karlsruher SC im Stadion an der Bremer Brücke.

Eintracht Braunschweig gewinnt gegen RW Essen

Eintracht Braunschweig setzte sich dank des Tores von Anthony Ujah in der 49. Minute mit 1:0 (0:0) zu Hause gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen durch. Die Partie war über viermal 30 Minuten ausgetragen worden.

In der 94. Minute musste Neuzugang Sidi Sané nach einem Schlag gegen das Knie ausgewechselt werden. Im ersten Saisonspiel empfangen die Braunschweiger am 30. Juli (13.30 Uhr) Holstein Kiel.

Weitere Testspiele der Nordclubs

Der Hamburger SV ist unterdessen zu Gast in Schottland und trifft um 16 Uhr auf den Erstligisten Glasgow Rangers, der FC St. Pauli spielt im Millerntorstadion gegen Hapoel Tel Aviv (15.30 Uhr). Außerdem hat Holstein Kiel mit Champions-League-Teilnehmer Union Berlin einen großen Testspiel-Gegner vor der Brust. Ebenso Hansa Rostock, die auf den FC Sevilla treffen (15 Uhr).

Die norddeutschen Bundesligisten Werder Bremen und VfL Wolfsburg bestreiten ebenfalls Vorbereitungsspiele. Bremen spielt gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse (15.30 Uhr), Wolfsburg reist zum Ligakonkurrenten SC Freiburg (14 Uhr).

