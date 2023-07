NDR-Sport Tennis: Zverev am Rothenbaum zum Auftakt gegen Slowaken Molcan Stand: 23.07.2023 11:15 Uhr

Ab Montag schlägt die Tennis-Weltelite beim ATP-500-Turnier am Hamburger Rothenbaum auf. Alexander Zverev trifft in seinem ersten Spiel auf den Slowaken Alex Molcan.

Der Hamburger ist erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt dabei. Gewinnt der an Nummer vier gesetzte Lokalmatador sein Auftaktmatch, kommt es im Anschluss zu einem deutschen Duell. Gegner wäre dann entweder Maximilian Marterer oder Rudolf Molleker. Im Halbfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit dem topgesetzten Norweger Casper Ruud kommen. Das ergab die Auslosung am Sonnabend.

Bei den Damen bekommt es die Hamburgerin Eva Lys in der ersten Runde mit der an Nummer zwei gesetzten Ägypterin Mayar Sherif zu tun. Tamara Korpatsch (Hamburg) trifft auf Maria Carlé (Argentinien), Ella Seidel (Hamburg) auf Jule Niemeier (Dortmund) und Noma Noha Akugue (Reinbek) auf Laura Pigossi (Brasilien).

Die 117. Auflage des Sandplatzturniers hat an diesem Wochenende mit der Qualifikation für das kombinierte Männer- und Frauenturnier begonnen.

Zverev will sich Kindheitstraum erfüllen

"Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesenkindheitstraum von mir", sagte Zverev: "Ich hoffe auf die lautstarke Unterstützung des Publikums und bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine wunderschöne Tenniswoche erleben werden."

Der Weltranglisten-19., der nach seiner Fußverletzung weiterhin um den Anschluss an die Spitze kämpft, sieht sich allerdings aktuell mit Vorwürfen der Körperverletzung konfrontiert. Insgesamt geht er zum sechsten Mal bei seinem Heimturnier an den Start. 2014 erreichte er als 17-Jähriger das Halbfinale. In der Vorschlussrunde stand er zudem 2019.

