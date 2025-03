NDR-Sport Tennis: Sinner startet erstmals am Hamburger Rothenbaum Stand: 18.03.2025 12:19 Uhr

Jannik Sinner hat seinen Start bei den Hamburg Open (17. bis 24. Mai) zugesichert. Der derzeit gesperrte italienische Weltranglistenerste spielt erstmals in seiner Karriere am Rothenbaum und wertet mit seiner Teilnahme das ohnehin schon top besetzte Starterfeld des ATP-500er-Turniers noch einmal enorm auf.

Vor Sinner hatten schon Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Holger Rune (Däenmark), Andrej Rublew (Russland), Gael Monfils (Frankreich) sowie Jan-Lennard Struff ihre Zusagen gegeben. Absolutes Weltklasse-Tennis ist also garantiert. Das Sandplatz-Turnier dient als unmittelbare Vorbereitung auf die French Open in Paris, die in der Woche darauf beginnen.

Erstmals seit 2008 der Weltranglistenerste am Rothenbaum

Der 23-jährige Sinner gewann zuletzt die Australian Open im Januar. Insgesamt hat der Italiener drei Grand-Slam-Titel auf seinem Konto. Hinzu kommen vier Masters 1000er-Erfolge. Im vergangenen November triumphierte der All-Around-Spieler auch bei den ATP-Finals in Turin. Er ist auf allen Belägen Zuhause und begeistert das Publikum mit spektakulären Schlägen und einer enormen Athletik. Sinner ist nach Roger Federer 2008 der erste Spieler, der als Weltranglistenerster am Rothenbaum aufschlägt.

"Ich kann es kaum erwarten, Hamburg kennenzulernen und erstmals am Rothenbaum zu spielen."

— Jannik Sinner

Dopingsperre läuft am 4. Mai aus

Es wird für ihn das zweite Turnier nach seiner dreimonatigen Dopingsperre sein. Zuvor wird er aller Voraussicht nach bei seinem Heim-Masters in Rom (ab 7. Mai) auf die Tour zurückkehren. Der Südtiroler war im März 2024 zweimal positiv auf Clostebol getestet worden. Die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) akzeptierte Sinners Argumentation, dass das Steroid unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. Die WADA wollte den Fall zunächst vor dem Sportgerichtshof CAS prüfen lassen, ehe es zum Vergleich kam. Am 4. Mai läuft Sinners Sperre aus.

"Ich freue mich sehr darauf, erstmals bei den traditionsreichen Hamburg Open anzutreten. Die Zuschauer sorgen immer für eine tolle Stimmung auf dem schönen Center Court. Ich kann es kaum erwarten, endlich Hamburg kennenzulernen und erstmals am Rothenbaum zu spielen", sagte Sinner.

