WTA-Turnier Tennis: Eva Lys sorgt am Rothenbaum für Überraschung

Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Hamburg zum Auftakt eine Überraschung geschafft. Die 21-Jährige setzte sich am Dienstag gegen die an Nummer zwei gesetzte Ägypterin Mayar Sherif mit 6:1, 6:1 durch. Bei den Herren hat Maximilian Marterer das Achtelfinale erreicht.

Die Lokalmatadorin erreichte damit als vierte deutsche Spielerin nach Tamara Korpatsch, Noma Noha Akugue und Jule Niemeier das Achtelfinale bei der mit 235.680 Euro dotierten WTA-Sandplatz-Veranstaltung am Rothenbaum. Vor ihrem Heimpublikum überzeugte die Weltranglisten-167. auf dem Centre Court von Beginn an und verwandelte nach 1:29 Stunden ihren ersten Matchball. Sie trifft nun auf Panna Udvardy aus Ungarn.

"Ich glaube, das war heute das perfekte Auftaktspiel. Ich habe heute unglaublich gut und mutig gespielt. Das war einer meiner besten Siege", sagte Lys nach ihrem Sieg hochzufrieden: "Ich strebe genau nach solchen Matches."



Zverev heute gegen Slowaken Molcan

Beim mit 1.981.470 Euro dotierten Herren-Wettbewerb folgte Marterer dem Kempener Daniel Altmaier als zweiter Deutscher ins Achtelfinale. Der Nürnberger setzte sich im deutschen Duell mit dem Berliner Rudi Molleker mit 7:6 (7:2), 6:2 durch.

Am Nachmittag greift auch Alexander Zverev erstmals ins sportliche Geschehen ein. Der Hamburger trifft in seinem Auftaktmatch zum dritten Mal binnen weniger Wochen auf den Slowaken Alex Molcan. Sowohl bei den French Open in Paris als auch in der vergangenen Woche im schwedischen Bastad hatte der an Nummer vier gesetzte Zverev die Oberhand behalten.

Am Abend spielt Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.

