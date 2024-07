ATP-Turnier in Hamburg Alexander Zverev meistert Auftakt souverän Stand: 17.07.2024 15:40 Uhr

Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in das Tennis-Turnier am Rothenbaum gestartet. Der Titelverteidiger aus Hamburg setzte sich am Mittwoch im Erstrundenmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong mit 6:2, 6:2 durch.

Die Partie, die ursprünglich für Dienstag terminiert, auf Wunsch von Zverev aber wegen seiner Knieverletzung in Wimbledon verlegt worden war, dauerte nur 77 Minuten. Der Weltranglistenvierte übernahm bei seinem ersten Auftritt auf der traditionsreichen Anlage schnell das Kommando. Nach dem ersten Aufschlagspiel des Niederländers, bei dem er keinen Punkt gewann, wurde Zverev dominanter. Mit einer krachenden Vorhand schaffte er das Break zum 2:1. Den ersten Satz beendete er nach 35 Minuten mit einem Ass.

Auch im zweiten Durchgang war die 24 Jahre alte Nummer 114 der Welt kein großer Prüfstein für Deutschlands besten Tennisspieler. Zverev trifft im Achtelfinale auf den Franzosen Hugo Gaston. Auch gegen den Weltranglisten-102. ist der Hamburger klarer Favorit.

Zverev will in Hamburg Selbstvertrauen für Olympia tanken

"Bei jedem anderen Turnier", hatte Zverev vor seinem Auftaktmatch betont, "würde ich es gar nicht probieren zu spielen. Hamburg ist etwas Besonderes für mich, meine Heimat." Er spüre zwar "noch was", so der Vorjahressieger, sei aber dennoch "zuversichtlich, dass es besser werden wird".

Beim Heimspiel bei den Hamburg Open (bis 21. Juli) will Zverev vor den Olympischen Spielen Selbstvertrauen für den Jahreshöhepunkt sammeln - ohne seinem Körper weiteren Schaden zuzufügen. "Zwischen Hamburg und Paris ist eine knappe Woche Zeit. Ich werde alles dafür tun, bei beiden Turnieren erfolgreich zu sein", sagte Zverev.

Neben Zverev nur Marterer als deutscher Starter dabei

Nach dem Tennis-Olympiasieger von Tokio wird dann noch Marterer auf dem Center Court sein Zweitrundenmatch bestreiten. Er tritt gegen den an Nummer vier gesetzten Francisco Cerúndolo an, der in der ersten Runde aufgrund der Absage des Deutschen Henri Squire kampflos weitergekommen war.

Marterer ist neben Zverev der einzige noch verbliebene deutsche Starter im Feld am Rothenbaum, nachdem am Dienstag auch Dominik Koepfer ausgeschieden war.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 17.07.2024 | 19:30 Uhr