ATP-Turnier in Hamburg Tennis am Rothenbaum: Rune im Viertelfinale, zieht Zverev nach?

Drei der vier Viertelfinal-Paarungen beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum stehen fest. Als Vorletzter qualifizierte sich am Donnerstag der an Nummer zwei gesetzte Däne Holger Rune. Am Abend will Lokalmatador Alexander Zverev die Runde der letzten Acht komplettieren.

Rune, einer von drei Top-20-Spielern, die in diesem Jahr beim traditionsreichen Turnier an den Start gehen, setzte sich im Achtelfinale gegen den Argentinier Marco Trungeletti mit 6:4, 6:3 durch. Der einst von Boris Becker trainierte 20-Jährige hatte nur im ersten Durchgang Mühe mit dem argentinischen Sandplatzwühler, den er im zweiten Satz dann klar dominierte.

Damit stehen drei der vier Viertelfinal-Paarungen fest. Rune trifft am Freitag auf den Franzosen Arthur Fils, außerdem kommt es zu den Duellen Luciano Darderi (Italien) gegen Sebastian Baez (Argentinien) und Francisco Cerúndolo (Argentinien) gegen Pedro Martínez (Spanien).

Match gegen Gaston eine Härteprüfung für Zverevs Knie

Um 18.30 Uhr schlägt dann auch der topgesetzte Zverev wieder auf dem Center Court auf und kämpft gegen den Franzosen Hugo Gaston um den Einzug ins Viertelfinale, wo der Chinese Zhizhen Zhang warten würde. Im Gegensatz zum Erstrundenduell mit dem Niederländer Jesper de Jong (6:2, 6:2) steht in Gaston, der gerne mit Tempowechseln und Stoppbällen agiert, aber eine echte Härteprüfung für Deutschlands Nummer eins bevor.

Zverev hatte sich die Knieblessur in Wimbledon gegen den Briten Cameron Norrie zugezogen. Der Goldmedaillengewinner von Tokio sprach nach dem ersten Auftritt in Hamburg von einem "kleinen Bruch" im Knie. Schlimmer könne es aber nur werden, wenn er das Bein erneut überstrecken würde.

Beim Heimspiel bei den Hamburg Open (bis 21. Juli) will Zverev vor den Olympischen Spielen Selbstvertrauen für den Jahreshöhepunkt sammeln - ohne seinem Körper weiteren Schaden zuzufügen. "Zwischen Hamburg und Paris ist eine knappe Woche Zeit. Ich werde alles dafür tun, bei beiden Turnieren erfolgreich zu sein", sagte der 27-Jährige.

