ATP-Turnier in Hamburg Tennis am Rothenbaum: Marterer als einziger Deutscher weiter Stand: 15.07.2024 20:18 Uhr

Tennis-Profi Maximilian Marterer hat beim Turnier am Hamburger Rothenbaum die zweite Runde erreicht. Für Daniel Altmaier, Rudolf Molleker und Henri Squire ist die Sandplatzveranstaltung hingegen schon beendet. Der topgesetzte Alexander Zverev soll erst am Mittwoch erstmals aufschlagen.

Marterer setzte sich am Montagabend bei der mit 1,892 Millionen US-Dollar dotierten Traditionsveranstaltung nach hartem Kampf mit 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo durch. Der Weltranglisten-108. aus Nürnberg trifft nun auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der seinen Landsmann Francisco Comesana 7:5, 6:4 schlug.

Altmaier (Kempen) und Molleker (Oranienburg) scheiterten indes bereits an ihren Auftakthürden. Altmaier musste sich dem Italiener Flavio Cobolli mit 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 geschlagen geben, Molleker unterlag Alexander Schewtschenko (Kasachstan) 4:6, 6:4, 4:6. Henri Squire (Duisburg), der eine Wildcard für das Turnier erhalten hatte, musste sein Match gegen den an Nummer vier gesetzten Cerundolo am Montagmittag krankheitsbedingt absagen

Zverev-Auftaktspiel auf Mittwoch verlegt

Lokalmatador Alexander Zverev startet seine Mission Titelverteidigung entgegen ersten Planungen erst am Mittwoch gegen den Qualifikanten Jesper de Jong (Niederlande) - so er denn nach seiner Kapselzerrung am Knie tatsächlich spielen kann. Eigentlich hatte der Olympiasieger bereits am Dienstag seine Auftaktpartie bestreiten sollen. Er bat wegen seiner Verletzung jedoch um die Verlegung der Begegnung. "Wir haben seinem Wunsch entsprochen, einen Tag später zu spielen. Zverev will unbedingt bei seinem Heimatturnier antreten", erklärte Turnierdirektor Enric Molina.

Am Montag zeigte sich der Hamburger gut gelaunt beim Training in seiner Heimatstadt mit Manschette am linken Knie, aber offenbar beschwerdefrei. Fast zwei Stunden lang schlug er mit dem Franzosen Arthur Fils Bälle über das Netz.

Koepfer trifft auf Argentinier Baez

Am Dienstag steigt Dominik Koepfer ins Turnier ein - der 30-Jährige aus Furtwangen bekommt es mit dem an Nummer drei gesetzten Argentinier Sebastian Baez zu tun. Es wird Koepfers erstes Match seit dem vor Wimbledon erlittenen Bänderriss: "Ich möchte das Turnier in Hamburg nutzen, um wieder optimal für die Olympischen Spiele in Form zu kommen."

