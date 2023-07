ATP- und WTA-Turnier Tennis am Rothenbaum: Lokalmatadorin Akugue im Viertelfinale Stand: 26.07.2023 16:34 Uhr

Tennisspielerin Noma Noha Akugue aus Reinbek überrascht am Hamburger Rothenbaum weiter. Die Hamburgerin erreichte am Mittwoch ebenso das Viertelfinale wie Jule Niemeier. Tamara Korpatsch schied hingegen aus.

Die 19-jährige Akugue, die in der Hansestadt mit einer Wildcard antritt, setzte sich gegen die Australierin Storm Hunter mit 0:6, 7:6 (7:2), 6:4 durch und hatte dabei im zweiten Satz sogar einen Matchball abgewehrt. Hunter hatte am Dienstag die top-gesetzte Kroatin Donna Vekic aus dem Turnier geworfen. Im Viertelfinale trifft Akugue nun auf die Italienerin Martina Trevisan.

Niemeier erst frustriert, dann siegreich

Zuvor hatte Niemeier die an Nummer sechs gesetzte Kasachin Julia Putinzewa in fast drei Stunden mit 5:7, 6:3, 6:1 niedergerungen. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, die in diesem Jahr bislang viele Rückschläge erlebte, trifft bei der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung nun auf Daria Saville. Die Australierin besiegte Lokalmatadorin Tamara Korpatsch mit 7:6 (8:6), 6:2.

Niemeier hatte im ersten Durchgang fünf Satzbälle vergeben, zerschlug nach dem 5:7 frustriert ihren Schläger und erhielt eine Verwarnung. "Das gehört sich nicht", sagte sie verärgert über sich selbst. Danach fand sie wieder zu ihrem Spiel und dominierte bis zum Schluss. "Ich bin mutig geblieben und bin ein bisschen stolz, dass ich das noch einmal gedreht habe", bilanzierte Niemeier.

Heute noch zwei Matches mit deutscher Beteiligung

Die Runde der letzten Acht kann auch noch die Eva Lys erreichen. Die Hamburgerin ist heute ebenso im Einsatz wie Alexander Zverev, der bei seinem Heimspiel im deutschen Duell auf den Nürnberger Maximilian Marterer trifft.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 26.07.2023 | 19:30 Uhr