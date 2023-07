ATP- und WTA-Turnier Tennis am Rothenbaum: Deutsches Trio um Akugue im Viertelfinale Stand: 26.07.2023 20:53 Uhr

Tennisspielerin Noma Noha Akugue aus Reinbek überrascht am Hamburger Rothenbaum weiter. Die Hamburgerin erreichte am Mittwoch ebenso das Viertelfinale wie Jule Niemeier und Eva Lys. Tamara Korpatsch schied hingegen aus.

Der Viertelfinal-Einzug ist der bislang größte Karriere-Erfolg der 19-jährigen Akugue, die in der Hansestadt mit einer Wildcard antritt. Gegen die Australierin Storm Hunter setzte sich die Lokalmatadorin nach völlig verpatztem Start mit 0:6, 7:6 (7:2), 6:4 durch und wehrte dabei im zweiten Satz sogar einen Matchball ab. Hunter hatte am Dienstag die top-gesetzte Kroatin Donna Vekic aus dem Turnier geworfen. Im Viertelfinale trifft Akugue nun auf die Italienerin Martina Trevisan.

Lys weiter ohne Satzverlust

Lys schreibt in ihrer Heimatstadt ebenfalls weiter an einer Erfolgsgeschichte. Die 21-Jährige blieb auch gegen die Ungarin Panna Udvardy ohne Satzverlust, gewann 6:4, 6:1und erreichte damit als dritte deutsche Spielerin das Achtelfinale. Dort trifft sie auf die Niederländerin Arantxa Rus.

Niemeier erst frustriert, dann siegreich

Zuvor hatte Niemeier die an Nummer sechs gesetzte Kasachin Julia Putinzewa in fast drei Stunden mit 5:7, 6:3, 6:1 niedergerungen. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, die in diesem Jahr bislang viele Rückschläge erlebte, trifft bei der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung nun auf Daria Saville. Die Australierin besiegte Lokalmatadorin Tamara Korpatsch mit 7:6 (8:6), 6:2.

Niemeier hatte im ersten Durchgang fünf Satzbälle vergeben, zerschlug nach dem 5:7 frustriert ihren Schläger und erhielt eine Verwarnung. "Das gehört sich nicht", sagte sie verärgert über sich selbst. Danach fand sie wieder zu ihrem Spiel und dominierte bis zum Schluss. "Ich bin mutig geblieben und bin ein bisschen stolz, dass ich das noch einmal gedreht habe", bilanzierte die Dortmunderin.

Rublev und Ruud tun sich schwer

Im Herren-Wettbewerb zogen die topgesetzten Andrej Rublew (Russland) und Casper Ruud (Norwegen) ins Achtelfinale ein. Beide hatten dabei aber mehr Mühe als erwartet.

Rublew stand gegen den Spanier Bernabe Zapata Miralles vor dem Aus, setzte sich am Ende aber mit 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) durch. Nächster Gegner Rublews ist der Kempener Daniel Altmaier. Auch Ruud benötigte beim 6:3, 1:6, 6:3 gegen den Argentinier Sebastián Báez drei Sätze.

Am Abend kommt es noch zum deutschen Achtelfinal-Duell zwischen Alexander Zverev und Maximilian Marterer.

