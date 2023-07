NDR-Sport Tennis am Rothenbaum: Altmaier scheitert im Viertelfinale Stand: 28.07.2023 17:01 Uhr

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum den Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen den Chinesen Zhizhen Zhang verlor der Kempener mit 4:6, 4:6. Der Hamburger Alexander Zverev trifft am Abend auf den Franzosen Luca Van Assche.

Altmaier konnte nicht an seinen starken Auftritt gegen den Russen Andrej Rublev anknüpfen und musste sich nach 83 Minuten geschlagen geben. Mit einem Sieg gegen den Weltranglisten-79. hätte er erstmals unter die besten 50 Spieler der Welt vorstoßen können. Zhang trifft im Halbfinale am Sonnabend auf Laslo Djere. Der Serbe besiegte den an Position drei gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 7:5, 6:3.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen den Nürnberger Maximilian Marterer spielt Lokalmatador Alexander Zverev heute gegen Van Assche um den Einzug unter die letzten Vier.

Zuvor hatte die Reinbekerin Noma Noha Akugue ihr kleines Tennis-Märchen fortgesetzt und war ins Finale des WTA-Turniers eingezogen. Gegen die Russin Diana Schnaider siegte die 19-Jährige klar mit 6:3, 6:3 und steht am Sonnabend im Endspiel gegen die Niederländerin Arantxa Rus.

