NDR-Sport Tanz-DM heute im Stream: GGC Bremen und Braunschweiger TSC im Finale

Bei den Deutschen Meisterschaften der Latein- und Standard-Formationen in Braunschweig haben die Favoriten Grün-Gold-Club Bremen und Gastgeber Braunschweiger TSC souverän das Finale erreicht. NDR.de zeigt die Entscheidungen ab 23.15 Uhr im Stream.

Jeweils sechs der insgesamt 16 gestarteten Formationen hatten sich für die Zwischenrunde qualifiziert. Auch dort unterstrich der 17-malige deutsche Meister Grün-Gold-Club Bremen mit einer tollen Darbietung der neuen Choreografie "Freedom and Peace" seine Ambitionen auf den 18. nationalen Titel. Der Sieg am Abend im Latein-Finale geht nur über den zwölfmaligen Weltmeister aus Bremen von Trainer Roberto Albanese.

Die Formationen im DM-Finale:

Latein:

TSG Bietigheim A (Musik: Heart and Soul)

Grün-Gold-Club Bremen (Musik: Freedom and Peace)

TSG Bremerhaven A (Musik: Top Gun)

Blau-Weiss Buchholz A (Musik: Made to Love)

Standard:

Braunschweiger TSC A (Musik: Dancing on the Ceiling)

Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 A (Musik: A Sky full of Stars)

1. TC Ludwigsburg A (Musik: Barcelona 2.0)

TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A (Musik: Power - Emotion - Energy - Passion)

DM-Zweiter fährt zur Latein-WM

Spannend wird der Kampf um Platz. Der deutsche Vize-Meister wird bei der Latein-WM am 18. Dezember in Hongkong dabei sein. Das steht allerdings erst seit Freitagabend fest. Denn erst einen Tag vor den Meisterschaften hatte das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes der Klage von Blau-Weiss Buchholz gegen eine vorzeitige WM-Nominierung der TSG Bremerhaven stattgegeben.

Wieder ein Heimsieg für den Braunschweiger TSC?

Während Grün-Gold der große Favorit im Latein ist, gilt es im Standard Gastgeber Braunschweig zu schlagen. Mit der Choreografie "Dancing on the Ceiling", einer Hommage an Lionel Richie, hat der BTSC noch nie verloren und auch die Weltmeisterschaft vor eigener Kulisse gewonnen. Nun will Erfolgstrainer Rüdiger Knaack erneut zu Hause triumphieren und den ASC Göttingen wie im vergangenen Jahr in Schach halten.

