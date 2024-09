NDR-Sport St. Pauli trotzt RB Leipzig überraschend einen Punkt ab Stand: 22.09.2024 21:43 Uhr

Aufsteiger FC St. Pauli hat am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen überraschenden Teilerfolg gefeiert. Die zuvor punktlosen Hamburger trotzten Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig am Sonntagabend ein 0:0 ab.

Von Hanno Bode

Die Mannschaft von Neu-Coach Alexander Blessin war dabei im ersten Abschnitt gegen das Starensemble aus Sachsen sogar das deutlich bessere Team und hätte zur Halbzeit führen müssen. Nach der Pause konnte St. Pauli sein zuvor sehr hohes fußballerisches Niveau zwar nicht ganz halten und geriet zunehmend unter Druck. Mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin retteten die Hanseaten das torlose Remis jedoch verdient über die Zeit.

"Wir haben eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Wir haben uns vorgenommen, wieder mehr Intensität auf den Platz zu bekommen. Das war Priorität Nummer eins. Und ich finde, das haben wir gerade in der ersten Halbzeit sensationell gemacht", sagte Angreifer Johannes Eggestein dem NDR.

Blessin-Team mit imponierender Vorstellung

St. Pauli war zur gewöhnungsbedürftigen Anstoßzeit (19.30 Uhr) von Beginn an hellwach. Die Hamburger zeigten eine starke Präsenz in den Zweikämpfen, schalteten nach Ballgewinnen blitzschnell um und kombinierten sich immer wieder zügig nach vorne. Und auch das Rückzugsverhalten war nahe am Optimum. Kurzum: Der Aufsteiger war gut. Richtig gut sogar.

Coach Blessin hatte sein Team gegen seinen früheren Brötchengeber - der 51-Jährige war von 2012 bis 2020 Jugendtrainer bei den Rasenballsportlern - perfekt eingestellt.

St. Pauli betreibt Chancenwucher

Das große Manko der Hanseaten war jedoch die Chancenverwertung. Jackson Irvine (18., 35.) verpasste zweimal mit dem Kopf die Führung. Elias Saad (17.), Oladapo Afolayan und Johannes Eggestein (beide in der 42. Minute) scheiterten jeweils an Keeper Peter Gulacsi, dem mit Abstand besten Leipziger.

Seine Vorderleute zeigten vor der Halbzeit in Ballbesitz eine enttäuschende Leistung. Die Sachsen schienen zum einen etwas überrascht von der forschen Herangehensweise St. Paulis. Zum anderen steckte ihnen wohl auch noch die Champions-League-Partie vom vergangenen Mittwoch bei Atletico Madrid (1:2) in den Knochen.

Vasilj verhindert zweimal den Rückstand

Nur gut, wenn der Sponsor - anders als es der Vereinsname vielleicht vermuten lässt - kein Saatgutunternehmen, sondern ein Hersteller von Energydrinks ist. Damit ist bei den RasenBallsportlern mit dem roten Bullen auf der Brust stets ausreichend von der Limonade mit dem Gummibärchen-Geschmack vorhanden. Selbige soll ja angeblich Flügel verleihen. Und möglicherweise wurde sie ja in der Halbzeit in der Leipziger Kabine ausgeschenkt.

Die Gäste machten nach dem Seitenwechsel jedenfalls einen etwas muntereren Eindruck als zuvor und kamen durch Xavi Simons endlich zu einem guten Abschluss. Der niederländische EM-Teilnehmer fand seinen Meister allerdings in Torsteher Nikola Vasilj (50.). Zehn Minuten später scheiterte auch Christoph Baumgartner an dem Keeper, der im ersten Abschnitt mehr oder minder beschäftigungslos gewesen war.

Blessin-Elf schwinden die Kräfte

Die Hausherren konnten fußballerisch nach der Pause nicht mehr ganz an ihre überzeugende Vorstellung in den ersten 45 Minuten anknüpfen. Einige technische Fehler sprachen auch dafür, dass bei den Blessin-Schützlingen ein wenig die Kräfte schwanden. Die Hamburger verlagerten sich mit zunehmender Spieldauer auf Konter.

Höchste Priorität hatte für sie in der Schlussphase, hinten die Null zu halten. Und dies gelang mit viel Einsatzwillen letztlich auch, sodass nun auch St. Pauli nach vier Bundesliga-Spieltagen eine "Hausnummer" hat. Mit etwas mehr Entschlossenheit im Abschluss wäre sogar noch mehr möglich gewesen: Der eingewechselte Scott Banks schoss in der Nachspielzeit freistehend überhastet am Gehäuse vorbei (90.+2).

Spielstatistik FC St. Pauli - RB Leipzig

4.Spieltag, 22.09.2024 19:30 Uhr

FC St. Pauli 0 RB Leipzig 0

Tore:

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (69. Dzwigala), Irvine, Boukhalfa (82. Metcalfe), Treu - Afolayan (89. Banks), J. Eggestein (69. Guilavogui), Saad

RB Leipzig: Gulácsi - Geertruida, Orbán, Klostermann, Raum (74. Henrichs) - Haidara (62. Vermeeren), Seiwald - Baumgartner (62. Nusa), Xavi - Poulsen (61. Openda), Sesko (74. André Silva)

Zuschauer: 29251

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 22.09.2024 | 22:50 Uhr