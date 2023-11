NDR-Sport St. Pauli im Terminstress: Mit schweren Beinen die Erfolgswelle reiten Stand: 01.11.2023 13:00 Uhr

Der FC St. Pauli eilt von Erfolg zu Erfolg. Nach dem Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal geht es für die Kiezkicker bereits am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Elversberg weiter. Es ist die dritte Partie binnen sechs Tagen für die Hamburger.

Von Martin Schneider

Auf die zusätzlichen 30 Verlängerungsminuten beim 2:1-Erfolg am Dienstagabend im Pokal gegen Ligakonkurrent Schalke 04 hätten alle St. Paulianer gerne verzichtet. "Eigentlich hätten wir die Partie schon nach 90 Minuten entscheiden müssen", sagte Trainer Fabian Hürzeler. Am Ende behielt seine Mannschaft - allen voran Siegtorschütze Johannes Eggestein - buchstäblich kühlen Kopf und löste das Ticket für das Achtelfinale.

KSC, Schalke, Elversberg - ein knackiges Programm

Doch die Beine der Kiezkicker dürften mittlerweile schwer sein. Die beiden jüngsten Erfolge gegen den Karlsruher SC in der Zweiten Liga und gegen Schalke im Pokal waren hart erarbeitet. Nach jeweils schwachen ersten Durchgängen mussten sich die Braun-Weißen in beiden Begegnungen deutlich steigern, um die am Ende verdienten Siege einzufahren.

Langfristig geht das an die Substanz. Und am Freitag (18.30 im NDR Livecenter) wartet mit dem Auswärtsspiel beim SV Elversberg der dritte Gegner binnen sechs Tagen auf die Hamburger. Für Hürzeler ist klar, "dass wir das als Herausforderung sehen, in so kurzer Zeit so viele Spiele zu machen". Ohnehin gehe es nicht nur um ausgeruhte Beine: "Da geht es dann auch viel um den Kopf." Und der scheint bei den St.-Pauli-Profis aktuell hervorragend mitzuspielen.

St. Paulis zweiter Anzug sitzt noch nicht

Gegen die "Knappen" reagierte der Trainer auf die Belastung und brachte fünf frische Spieler in die Startelf. Doch die große Rotation war seinem Team anzumerken, die gewohnten Abläufe waren lange nicht zu erkennen. Simon Zoller war bei seinem Startelfdebüt bis auf eine Möglichkeit weitgehend abgemeldet und auch der luxemburgische Nationalspieler Danel Sinani brachte nicht das erhoffte Tempo ins Spiel. Erst mit der Hereinnahme bewährter (Stamm-)Kräfte gelang die Wende.

Nachdrücklich nach vorne gespielt hat sich allerdings Philipp Treu, der mit seinem Treffer gegen den KSC und seiner guten Leistung gegen den S04 Eigenwerbung betrieb. Vom Potenzial und der Tiefe gehört die Bank der Hamburger zu den besten der Liga, was im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg zum Faustpfand werden kann. "Wir vertrauen jedem Spieler im Kader und wollen jedem, der gut trainiert, die Chance geben, zu spielen", lobte Hürzeler sein Kollektiv.

Smith zwicken die Adduktoren

Umbaumaßnahmen sind gegen Elversberg wieder nicht ausgeschlossen - wenn auch notgedrungen. Abwehrchef Eric Smith hat erneut Adduktorenprobleme und könnte die Partie gegen den Aufsteiger verpassen. "Ich habe meine Adduktoren wieder gespürt und wir werden sehen, wie es in den kommenden Tagen aussieht", sagte der Schwede mit Blick auf Freitag. Ersetzen dürfte den 26-Jährigen erneut Adam Dzwigala, der auch gegen die "Königsblauen" für Smith eingewechselt wurde.

Elversberg: Aufsteiger und Überflieger

So oder so wird Elversberg kein einfacher Gegner für die Kiezkicker. Die Saarländer liegen mit 18 Punkten auf Rang sieben - und haben nur drei Zähler Rückstand auf Relegationsplatz drei, den der HSV innehat. Seit sieben Spielen ist der SVE nun unbesiegt und neben St. Pauli das formstärkste Team der Zweiten Liga. Daher verwundert es auch nicht, dass Kapitän Jackson Irvine nach der Ehrenrunde am Dienstagabend schon an die kommende Aufgabe dachte: "Wir haben einen starken Kader. Ich mach' mir keine Sorgen, dass wir nicht regeneriert am Freitag in Elversberg antreten."

