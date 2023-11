NDR-Sport SSC Schwerin: Kreuzbandriss - wohl Saison-Aus für Bock Stand: 02.11.2023 13:10 Uhr

Volleyball-Bundesligist SSC Schwerin muss den nächsten langfristigen Ausfall einer Außenangreiferin verkraften. Linda Bock hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird wohl in dieser Saison nicht mehr spielen können.

Die Verletzung erlitt die frühere Nationalspielerin, die erst im Sommer aus Dresden zum SSC gewechselt war, beim 3:2-Erfolg am Sonnabend beim VC Wiesbaden. Zudem ist der Meniskus der 23-Jährigen im linken Knie geschädigt, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Der SSC rechnet nicht damit, dass Bock in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen wird.

SSC-Coach Koslowski: "Worst-Case-Szenario"

Dem SSC fehlt nun die dritte Spielerin auf dieser Position wegen einer schweren Knieverletzung. Die Niederländerin Fleur Savelkoel und die deutsche Nationalspielerin Anne Hölzig sind derzeit noch in der Rehabilitationsphase. "Für uns ist es das Worst-Case-Szenario", klagte Trainer Felix Koslowski.

Ohnehin waren die Mecklenburgerinnen mit Schwierigkeiten in die Saison gestartet. Lediglich eine Woche hatte Koslowski seine Mannschaft vor dem Liga-Auftakt zusammen. Erschwerend kam ein großer Umbruch dazu: Fünf Spielerinnen - darunter die Leistungsträgerinnen Lina Alsmeier und Lindsey Ruddins - haben den SSC verlassen. Sechs Neue gilt es zu integrieren.

Bisher haben die Schwerinerinnen die Situation aber ganz passabel gemeistert: Zwar verloren sie das Supercup-Duell in Rostock gegen Meister Stuttgart, dafür gab es aber in der Liga vier Siege in vier Spielen.

