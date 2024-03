NDR-Sport Souveräner Sieg in Elversberg: Holstein Kiel festigt Rang zwei Stand: 16.03.2024 14:56 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist dem großen Ziel Bundesliga-Aufstieg am Sonnabend einen ordentlichen Schritt näher gekommen. Beim starken Aufsteiger SV Elversberg gelang den "Störchen" in souveräner Manier ein 2:0 (1:0).

Von Christian Görtzen

Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Schleswig-Holstein zum ersten Mal überhaupt einen Fußball-Bundesligisten stellen könnte. Holstein Kiel hielt am 26. Spieltag zum einen Schritt mit Spitzenreiter FC St. Pauli (2:0 beim 1. FC Nürnberg). Zum anderen aber, und das ist noch wichtiger, festigten die "Störche" ihren zweiten Rang. Der Vorsprung auf den HSV, der am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Wehen Wiesbaden empfängt, beträgt aktuell satte acht Punkte.

Für das Team von Holstein-Trainer Marcel Rapp ist es im März bislang auch ziemlich gut gelaufen: Aus drei Partien holten sie sieben Punkte. Nach der länderspielbedingten Pause in der 2. Liga geht es für die Kieler am 30. März mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock (1:0 gegen Greuther Fürth) weiter.

Holstein-Kapitän Sander wechselt nach Gladbach

Schon vor dem Anpfiff hatte Kiels neuer Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann erklärt, dass der Kapitän im Sommer den Club verlassen wird. Philipp Sander wechselt dann zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler besitzt in seinem eigentlich bis 30. Juni 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel. Es sei immer schade, wenn so ein Spieler den Verein verlasse, sagte Wehlmann bei "Sky".

Zuerst rettet Weiner, dann trifft Machino

In Elversberg waren die Schleswig-Holsteiner zwar in der Anfangsphase bestimmend und hatten mehr Ballbesitz, Torgefahr strahlten sie aber zunächst nicht aus. Das taten dagegen die Gastgeber in der 19. Minute. Kapitän Luca Schnellbacher zog aus sieben Metern Entfernung zur Torlinie flach ab, doch Holstein-Keeper Timon Weiner war zur Stelle und wehrte den Schuss mit einem Reflex glänzend ab.

Von Mitte der ersten Hälfte an agierten die "Störche" in der Offensive nun druckvoller, und das zahlte sich in der 39. Minute aus. Nach einem Steilpass von Nicolai Remberg machte es Shuto Machino stark. Den etwas scharf gespielten Ball verarbeitete der Japaner zunächst gut, zog dann unter Bedrängnis sofort ab und traf mit einem Diagonalschuss ins linke untere Eck zum 1:0 für die KSV. Kiel war direkt danach bestrebt, noch vor der Pause die Führung auszubauen. Dies gelang aber nicht.

Sander baut Holstein-Führung aus

Das Vorhaben wurde stattdessen kurz nach Wiederbeginn in die Tat umgesetzt. Im Anschluss an eine Ecke legte Timo Sander den Ball auf Sander zurück, der von der Strafraumgrenze sofort abzog. Da Elversbergs Thore Jacobsen den Flachschuss noch abfälschte, war SVE-Keeper Nicolas Kristof ohne Abwehrchance - 2:0 für die Norddeutschen (49.). Und die kontrollierten danach die Partie, die dahinplätscherte. Der Sieg der Norddeutschen geriet nicht einmal ansatzweise noch in Gefahr.

Spielstatistik SV 07 Elversberg - Holstein Kiel

26.Spieltag, 16.03.2024 13:00 Uhr

SV 07 Elversberg 0 Holstein Kiel 2

Tore:

0:1 Machino (39.)

Machino (39.) 0:2 Sander (49.)

SV 07 Elversberg: Kristof - Fellhauer (69. Conrad), Pinckert, Le Joncour, Vandermersch - T. Jacobsen, Dürholtz (60. Rochelt) - Feil (69. Martinovic), Wanner (78. Boyamba), Stock - Schnellbacher

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Erras, Kleine-Bekel - Sander (80. M. Schulz) - Porath (81. Mees), Remberg, Holtby, Rothe (88. Kirkeskov) - Machino (68. Pichler), Bernhardsson (80. Rosenboom)

Zuschauer: 8184

